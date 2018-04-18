鐵道迷看過來 光華號22日將出現在這些地方

2018年04月18日 19:25 中時 王思慧

光華號5927次行車電報，有專列沿途各站通過時刻，讓鐵道迷參考。（縱貫線鐵道保存協會提供）

「縱貫線鐵道保存協會」設計光華號專列活動紀念品。（縱貫線鐵道保存協會提供）

為慶祝縱貫線鐵道通車110周年，縱貫線鐵道保存協會在4月22日，向台鐵申請光華號DR2700舊山線兩鐵之旅活動，申請5927次行車電報，以分享專列沿途各站通過時刻，鐵道迷若要追火車的朋友們，務必注意人身安全，勿進入軌道區域。

縱貫線鐵道保存協會表示，光華號將自台東機務分段出發迴送，途經花蓮機務段，抵達七堵機務段待命，參加「縱貫線鐵道通車110週年系列活動」，隔日隨即迴送返回台東，除了創下光華號復駛列車，連續四天迴送日程外，也是最長迴送距離記錄，其間所耗費的油費、相關支援勤務，遠超出列車計票收益所得。

列車迴送經過正常班次密集的，花東線、北迴線，以及縱貫線北部路段，台鐵調度總所費心安排，讓光華號專列優先通過，已達到高級列車「普悠瑪」等級，讓參加活動成員得以在舒適便捷的時間內，參加舊山線兩鐵之旅，且有充裕時間悠遊於后豐自行車道。

4月22日活動規劃的兩個停靠站，新竹站曾是縱貫線上四大扇形機關車庫之一，早在1970年代之前，煙氣騰騰的蒸汽機關車牽引列車在此歇腳，進行添媒加水，車站內調車業務車相當繁忙； 縱貫線鐵道在1908年通車前，開鑿九隧道、架設四鐵橋的「舊山線」路段最後完工，也因陡坡難行，苗栗站成為南下重要的加掛尾推機關車基地；終點站后里則是北上列車加掛機關車的起點。

后里站以南的舊山線，鐵軌已不復存在，停駛後被改造為休閒用途的「后豐自行車道」，騎車穿梭在日治時期建成，曲折蜿蜒的9號隧道，南口有昔日台灣總督「氣象雄深」題字。 在長達1269.5公尺的隧道拱頂上，仍可見1970s年代鐵路電氣化時期，懸掛高壓電車線的土木斧鑿遺跡，以及歷史斑駁的砌磚牆面、間隔設置的養路人員躲避列車的牆穴。 隧道內低溫沁涼、舒適宜人，長年溫度維持在24度C以下，在穿出隧道口後，迎面而來的是，擁有美麗壯闊溪流的大甲溪6孔花梁鋼橋。

光華號列車在1966年10月31日以慶祝先總統蔣中正華誕開行，在國庫短絀的年代，係透過世界銀行貸款購入。 其中，總數31輛中的15輛編組，在9月份自基隆港卸貨，隨後於10月22日在縱貫線進行長途試車，當日清晨7時15分「銀色魅影」外觀、車側白底紅字標示的「光華號特快車」，在擁簇的貴賓和媒體驚呼聲中，閃亮耀眼的開進台北第三代站的第一月台。

續在7時30分準時發車南下，其間僅在台南站短暫停靠2分鐘，於12時15分準時抵達終點站高雄，全程較當時柴電機車牽引的最高級「觀光號特快車」快1小時45分，刷新台灣鐵道史上的一頁紀錄。

值得一提的是，光華號首代四位培訓列車長，包含優秀的前臺鐵局長 陳德沛，陳局長系出名門，來自於中華民國空軍子弟，在位時熱心推動稀有車輛保存，此也是臺灣經典的鐵道人文故事。骨董級白鐵仔光華號列車，因維修料件取得困難，僅能克勤克儉的自既有車輛中拼湊補齊。

專列除了司機員之外，必須在假日額外出動3至4名機務人員隨行監控車況，車速也自開行當年的金戈鐵馬，雷電風馳縱貫線的110公里，降速為90公里左右，在台鐵機務人員細心維護下，老驥伏櫪，在沉穩的柴油引擎低吼聲重現江湖，參與縱貫線鐵道通車110週年紀念系列活動。

本專列除了提供330個美味的台鐵精緻排骨、素食八角餐盒外，也獲得台鐵餐旅服務總所協助，主動派出自強號小姐，隨車行銷「台鐵夢工廠」文創產品；協會在去年同期的光華號專列活動中，獲得高雄餐旅自潮州支援，創下超過3萬完的銷售佳績，遠高於假日高級對號列車營業額。

「縱貫線鐵道保存協會」設計2018款專用提袋、兩款馬克杯，其中的光華號馬克杯，正面採用專列圖騰設計，背面為爭取復駛中，保存最完善的舊山線大安溪花樑鋼橋。另款縱貫線鐵道通車110週年紀念馬克杯，精選1908年4月20日總督府時代發行的「全通紀念」繪葉書(明信片)圖案，「自基隆至打狗乘車劵，全程247哩」；背景為與縱貫線同期開業，馳名國際的台灣鐵道飯店( THE TAIWAN RAILWAY HOTEL) 英文廣告，建物精美華麗程度，當時台灣無出其右，很可惜毀於太平洋戰爭時期的美軍轟炸後，未曾修復營運，僅能自建築宏偉的日本東京車站追憶其歷史概略樣貌。

除此之外，也為此活動推出兩款主題礦泉水，藍皮印度仔車廂、光華號白鐵仔車廂，設計由貼近庶民鐵道文化的社頭車站前「福井食堂」贊助提供，附贈仿製的復古卡式車票，精選紙質厚度，細部質感、軋日機的斷續油墨效果，以及讓大家方便進站的精美乘車證，以臻收藏價值，上述專列紀念品僅限量提供給報名參加者，無其他銷售管道。

縱貫線鐵道保存協會表示，專開列車舉辦不易、應辦事項鉅細靡遺，也欠缺專責售票系統，藉由非政府組織的全國性社團辦理鐵道活動實屬不易，疏漏之處在所難免，懇請愛好鐵道朋友們多多包涵。本活動報名相當踴躍，除了300個座位搶訂一空外，估計候補座位超出200名。

(中時)