侯怡君挺男友蕭大陸 暌違3年重回8點檔《幸福來了》

2018年04月18日 19:30 中時 林淑娟

侯怡君在《幸福來了》飾演檢察官。（民視）

侯怡君在《幸福來了》飾演檢察官。（民視）

侯怡君在《幸福來了》飾演檢察官。（民視）

侯怡君在《幸福來了》飾演檢察官。（民視）

侯怡君對造型相當用心。（民視）

侯怡君與男友蕭大陸情纏17年，去年底她Po出坐男友大腿的甜蜜合照，首度公開放閃！已3年沒接演8點檔的她，最近更力挺製作人男友，正式加入民視《幸福來了》，飾演檢察官「正男」，她說因為很久沒有回歸8點檔劇組，很擔心自己演不好，所以真的太緊張，另一方面《幸福來了》的製作人是蕭大陸，每天進棚拍戲都會看到他盯棚，讓她備受壓力，直說：「好像有背後靈在看我！」讓旁人聽聞笑翻。

3年沒進八點檔戰場，侯怡君除了花時間打點衣服，更為了角色形象特地在開拍前將頭髮染深，台詞上更是潤飾成自己的口吻。日前一進劇組就拿到11頁的劇本，每句台詞都因為角色是檢察官而超級專業，讓她緊張不已，聽到工作人員喊「來拍戲囉！」讓她腦袋一片空白，還捏大腿問自己：「我在作夢嗎？」戰戰兢兢上戲的她還擔心自己會不會忘詞，或忘記怎麼走位，加上製作人蕭大陸盯場，讓她更緊張，沒想到當導演喊action，她台詞就自己跟著動作講出口，讓工作人員稱讚：「果然是侯鐵妞！什麼都難不倒！」

侯怡君說，記得一場戲大家看到落落長的劇本台詞，就想說可能要天亮才能收工，結果她一次就ok，比原定收工時間快了2個小時，工作人員還打趣說「妳拍太快了，早餐沒了！」讓侯怡君哭笑說不得。

這次侯怡君加入《幸福來了》下了不少功夫，工作人員透露她自費治裝，服裝跟造型也特別講究，侯怡君敬業地說，的確是花不少費用在角色的服裝上，但自費治裝很正常，為了讓自己更美，所以不管是頒獎典禮或演戲跟主持，只要自己能做到，就會希望可以讓大家留下深刻印象。

(中時)