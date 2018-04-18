超尷尬！與台商座談 僑務委員把蔡總統講成陳總統

2018年04月18日 19:42 中時 曾薏蘋

總統蔡英文（左）與台商座談。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今天在史瓦濟蘭與台商座談，是歷年來總統訪問史國，首度與台商座談，也率領相關部會首長聽取台商心聲，對於大陸近年積極投資非洲的壓力，頗有穩住台商信心的意味。不過僑務委員游萬豐代表台商致詞時，卻把蔡總統講成「陳總統」，現場一陣尷尬。

總統致詞時表示，台灣在非洲雖然邦交國有限，但透過非官方組織還是大有可為，例如今年外貿協會就在阿爾及利亞阿爾及爾、奈及利亞、南非約翰尼斯堡的商務中心，歡迎大家盡量使用。

今天參加的台商來自南非、賴索托等非洲國家。總統致詞時指出，大家在非洲不僅是替自己打拚，也是替台灣打拚，謝謝各位，讓台灣的影響力能深入非洲，是台灣人的驕傲，「今天幾個政府機關首長都在，相信大家都認識，如果不認得，我們回去要檢討」。

總統說，這次安排座談會有兩個重要目的，第一是台商在這裡遇到什麼問題，政府可以怎樣幫台商解決，我稍微把大家問題看過一遍，我想外交部等其他部會首長或次長，會跟大家一起討論，現在全球經貿都一直在改變，就像大家看到這次美中貿易的狀況，所以她一直在推動台灣經濟多元化發展，在產業投資方向跟過程中，不只可以強化本身競爭力，也可以跟各國建立更緊密的關係，所以我們鼓勵台商可以佈局全球，佈局全球絕對不能錯過非洲。

總統指出，非洲的基礎設施也很大進步空間，民間又有許多廣大需求，這些都是台灣企業善強項目，這些企業這樣具有一個高度成長潛力的市場，需要台灣企業用心經營。

總統舉例，一個多月以前，外貿協會就協助一個拓銷團到北非及西非，跟買主面對面直接洽談，這就是值得努力的做法，現場有很多朋友，在非洲有很多經驗，大家來交換意見，台灣確實需要到非洲來看看，我們這裡強化官方跟非官方駐外單的能量，繼續協助台商朋友開拓非洲市場。

總統說，台灣在非洲雖然邦交國有限，但透過非官方組織還是大有可為，例如今年外貿協會就在阿爾及利亞阿爾及爾、奈及利亞、南非約翰尼斯堡的商務中心，歡迎大家盡量使用。

總統表示，第二今天座談的目的，她想跟大家分享今年國內經濟成長狀況及總新的投資機會，政府這兩年努力已見到成效，台灣經濟擺脫沈悶跟停滯，連續兩年經濟成長超過預期，出口總額是歷年來新高，也透過五加二、前瞻基礎建設啟動，內需市場是一股發財的動能，政府也設立招商單一窗口，解決投資問題。

(中時)