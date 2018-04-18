來台活動變少 波多野結衣驚傳遭移民局盯上！

2018年04月18日 19:44 中時電子報 吳玫穎

波多野結衣被移民署盯上？（本報系資料照）

知名AV達人「一劍浣春秋」昨日在部落格透露，日前被廠商找去洽談邀請AV女優來台出席活動的相關細節，意外從對方口中聽到：「我聽說…波多野結衣是因為被移民局盯上了，要進來台灣不容易，所以活動才變比較少！」一席話引發網友熱烈討論。

有廠商日前找上一劍浣春秋，向他詢問邀請AV女優來台活動要注意的相關細節，聽聞一劍浣春秋以去年舉辦活動的次數分析，認為目前三上悠亞人氣勝過波多野結衣，讓廠商意外透露：「我聽說…波多野結衣是因為被移民局盯上了，要進來台灣不容易，所以活動才變比較少！」

不過一劍浣春秋直斥該說法為無稽之談，認為波多野結衣去年來台次數雖不及三上悠亞，但還是比其他女優多，嚴「格來說，公開活動雖然不多，但在海外市場波多野結衣真的是轉型成功，高度和其他女優完全不一樣的。」

網友們也有各種看法「應該是有活動公司愛吹虛，結果廠商沒預算上限的想請她，可是自己又沒管道可以搭上線，只好說她被移民局盯上請不來」、「連個車票都能鬧上一個月 有意外嗎？」、「不太可能只因為波卡的事情就被盯上，如果真是如此那就等於所有來台的女優都有機會被盯上！只是她的時代已經過了，已經不比當年」。

(中時電子報)