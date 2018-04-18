來台活動變少 波多野結衣驚傳遭移民局盯上！

「暗黑林志玲」波多野結衣。(取自IG)

友善列印
中時電子報
波多野結衣被移民署盯上？（本報系資料照）

知名AV達人「一劍浣春秋」昨日在部落格透露，日前被廠商找去洽談邀請AV女優來台出席活動的相關細節，意外從對方口中聽到：「我聽說…波多野結衣是因為被移民局盯上了，要進來台灣不容易，所以活動才變比較少！」一席話引發網友熱烈討論。

有廠商日前找上一劍浣春秋，向他詢問邀請AV女優來台活動要注意的相關細節，聽聞一劍浣春秋以去年舉辦活動的次數分析，認為目前三上悠亞人氣勝過波多野結衣，讓廠商意外透露：「我聽說…波多野結衣是因為被移民局盯上了，要進來台灣不容易，所以活動才變比較少！」

不過一劍浣春秋直斥該說法為無稽之談，認為波多野結衣去年來台次數雖不及三上悠亞，但還是比其他女優多，嚴「格來說，公開活動雖然不多，但在海外市場波多野結衣真的是轉型成功，高度和其他女優完全不一樣的。」

網友們也有各種看法「應該是有活動公司愛吹虛，結果廠商沒預算上限的想請她，可是自己又沒管道可以搭上線，只好說她被移民局盯上請不來」、「連個車票都能鬧上一個月 有意外嗎？」、「不太可能只因為波卡的事情就被盯上，如果真是如此那就等於所有來台的女優都有機會被盯上！只是她的時代已經過了，已經不比當年」。

(中時電子報)

文章來源：廠商語出驚人：波多野結衣被移民盯上了！

侯怡君挺男友蕭大陸 暌違3年重回… 年紀大易喘 39歲秀蘭瑪雅想凍卵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。