搶攻母親節檔期 歐美系美妝祭超殺優惠

2018年04月18日 19:52 中時 吳娮翎

韓星裴秀智出席蘭蔻絕對完美水脣釉發表派對。（蘭蔻提供）

蘭蔻 絕對完美底妝入門組，3100元起。（蘭蔻提供）

雅詩蘭黛粉持久超級無瑕氣墊粉餅SPF 50PA＋＋＋＋ 12g，1900元。（雅詩蘭黛提供）

海洋拉娜陽光吻痕脣頰彩，2500元。（海洋拉娜提供）

買ReVive六胜肽眼部抗皺精華15ml， 贈極緻除皺眼霜3ml、光采再生賦活眼霜3ml，價值1萬4050元，優惠價1萬1500元。（ReVive提供）

蘿拉蜜思2018母親節寵愛獻禮首圖。（蘿拉蜜思提供）

DARPHIN全效舒緩精華液，2500元。（DARPHIN提供）

伊麗莎白雅頓艾地苯高效肌密組，價值1萬1288元，特價7580元。（伊麗莎白雅頓提供）

GLAMGLOW明星大容量組瞬效補水發光面膜100g，原價4000元，特惠價2800元。 （GLAMGLOW提供）

蘭蔻絕對完美黑鑽奧秘霜 (填充瓶)50ml，1萬5800元。（蘭蔻提供）

母親節檔期開打，歐美品牌除了祭出加大版，更趁勢推出強勢新品，讓鐵粉帶經典也順手買新品，業者表示，保養有固定客群，彩妝才是決勝關鍵，因此在彩妝新品與特惠組，都會加入小ml體驗組，吸引新客衝高業績。

蘭蔻祭出7組特惠組，包括經典超進化肌因修護系列、超緊顏白金淡斑系列，還有銷售王「絕對完美保養、底妝系列」，另外還以彩妝吸引新客靠櫃，包括超輕盈UV提亮素顏霜、絕對完美脣膏、絕對完美水脣釉等

雅詩蘭黛推脣彩傳情，25日至5月13日任選3件脣彩，免費刻示愛圖樣、文字，另加碼送愛的脣情禮盒，全台限量1400組。

頂級保養ReVive經典明星商品「光采再生活膚霜」、新品「六胜肽眼部抗皺精華」都在特惠之列，除超值「經典活膚組」，另有買大送小超優惠組合，新品更下殺82折起。

美國好萊塢面膜保養專家GLAMGLOW，祭出面膜買2送4發光首選組7.1折，超人氣經典發光面膜六小福5折，明星大容量組發光面膜100G加大版7折，另有彩妝組特惠。

(中時)