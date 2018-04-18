喜劇《把哥哥退貨可以嗎？》、間諜片《北風》 暑假襲台

《把哥哥退貨可以嗎？》由泰國國民女神烏拉薩雅演出。（CATCHPLAY提供）

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《北風》入圍坎城影展午夜單元。（CATCHPLAY提供）

《模犯生》班底製作、喜劇新作《把哥哥退貨可以嗎？》（Brother of the Year），網羅泰國國民女神「Yaya」烏拉薩雅斯帕邦德與當紅男星「Sunny」桑尼蘇莞門坦諾，共演相親相愛卻宛如冤家的高顏值兄妹，亦找來韓國偶像男團2PM的泰國成員「尼坤」 Nichkhun加盟演出與Yaya談戀愛的天菜男友，不料卻被Yaya的冤家老哥百般阻撓，衍生出許多笑料趣事。

《把哥哥退貨可以嗎？》敘述在模範生妹妹珍（Yaya　飾）面前總是形同廢柴魯哥哥的查（Sunny　飾），從小到大只會找麻煩與搞破壞，以「找妹妹碴就是快樂」為己任的查，要如何出招來惡搞珍與天菜男友Moji（尼坤　飾）的完美愛情？

另外入圍本屆坎城影展午夜單元的韓國電影《北風》（The Spy Gone Noth），由《群盜》導演尹鍾彬執導，《與神同行》朱智勳、《哭聲》黃晸玟、《信號》趙震雄與《未生》李聖旻等重量級卡司共演，改編自90年代吹皺南北韓政局，最詭譎驚心的真實「核」間諜事件。

《北風》描述1990年代中期，暗號「黑金星」的南韓「國家安全企劃部」情報員，假扮成南韓商人跟北韓進行商業交易，藉此滲透北韓軍事單位，打探核開發情報，他得在最危險的地方，贏得敵方的信任，沒想到一心只想完成任務的他，卻在不自覺中陷入南北韓權力高層間的恐怖陰謀。兩部電影皆暑假在台上映。

(中時)

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