香菜不可用除草劑 農民：官員要來幫拔草？

香菜公會會長顏基平（左）不滿種香菜竟然不能使用除草劑。（鐘武達攝）

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立委洪宗熠邀官員與香菜農面對面，農民質問香菜不能用除草劑，難道要官員幫忙來拔草。（鐘武達攝）
北斗種植香菜的農民，關心怎麼解決香菜農業用藥的問題。（鐘武達攝）

香菜有106種可用農藥，獨缺除草劑！北斗生產的香菜日前遭檢出殘留除草劑，農民為此受罰，香菜也滯銷。立委洪宗熠18日邀集農委會等單位到產地舉辦「香菜農業用藥與殘留標準協調會」，農民砲聲隆隆說，現行規範香菜不得使用除草劑，難道要官員來幫忙拔草！

香菜公會會長顏基平指出，北斗香菜產量佔全台80%，面積逾250公頃，清明節前夕新北市衛生局抽檢出不得檢出的除草劑。他說，被檢出的除草劑「施得圃」毒性低，殘留量也僅0.01ppm，只是藥商未向農委會申請列入為香菜用藥才引發風波，農民被裁罰很無辜。

農委會防檢局植物防疫組副組長劉天成證實 ，目前核准香菜可用農藥總計106種，殺蟲劑75種、殺菌劑31種，尚未核准殺草劑。但表示

，《農藥管理法》規定農藥用於農作物須登記，登記需要費用，香菜屬少量作物，藥商可能因此才未提出申請將「施得圃」登記列為香菜除草劑。

他強調，農民如有農藥使用上的需求，可向縣府提出申請，經提報農委會訂立容許量標準送衛福部審議通過公告即可增列使用。他說，去年底台南市已申請將「施得圃」列為香菜除草劑用藥，容許量訂為0.1ppm，農委會受理後現正在衛福部食藥署審議。

洪宗熠認為，香菜除草劑風波，原因在於未將農民常用的「理有龍」、「施得圃」與「草脫淨」等除草劑納入農藥清單，希望縣府就農民的實際需求，提報農委會評估是否可增列項目，讓農民有所依循。

(中時)

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