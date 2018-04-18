月入5萬元 陸「穿版模特」苦樂參半

友善列印
旺報

「穿版模特」是最近3、4年興起的，但並不是每家都有。大家看到效果不錯，就紛紛模仿起來。比較大的店會有4、5個穿版模特，小的店一般就一兩個，有的店鋪老闆娘也會充當穿版模特。專職的穿版模特並不多，一般都是導購兼的，月薪約1萬元（人民幣，下同）以上。

除了成都，目前許多城市都都有穿版模特，也有的稱為「試衣模特」。就以成都九龍廣場為例，地下一樓賣皮鞋箱包，地上11層都是賣服裝的，以女裝為主，3樓、9樓家家都有穿版模特，2樓大約20家有。

「小白」的工作安排3天一輪，包含兩個從凌晨3點40到11點的早班，一個從凌晨3點40到下午6點通班。她說，也沒有覺得晝夜顛倒，上早班的時候，下了班也會去逛街。

為了展示服裝，商家選擇穿版模特會傾向體型偏瘦、長相漂亮的女孩子。由於形象和銷售能力不一，穿版模特的收入都不同，每個月差不多能賺1萬元（約合新台幣5萬元），也有更多的。相較於導購，穿版模特的流動並不大。

「小路」是一名90後、163公分的年輕女子，老家在河南漯河，到鄭州工作5年，之前在幼兒園上班，後來在朋友介紹下，當起了穿版模特。對於選擇這個職業，她表示當初家人並不支持。家長總覺得女孩子就應該找個穩定的工作，但由於她的執著，後來家人就理解了。

她說，之前老師工資才兩三千元，現在還算可以，但穿版模特主要是心理和精神上沒有壓力，有辛苦有快樂。

(旺報)

每天換衣數百套 陸「穿版模特」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。