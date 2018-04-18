月入5萬元 陸「穿版模特」苦樂參半

2018年04月18日 20:17 旺報 李鋅銅

「穿版模特」是最近3、4年興起的，但並不是每家都有。大家看到效果不錯，就紛紛模仿起來。比較大的店會有4、5個穿版模特，小的店一般就一兩個，有的店鋪老闆娘也會充當穿版模特。專職的穿版模特並不多，一般都是導購兼的，月薪約1萬元（人民幣，下同）以上。

除了成都，目前許多城市都都有穿版模特，也有的稱為「試衣模特」。就以成都九龍廣場為例，地下一樓賣皮鞋箱包，地上11層都是賣服裝的，以女裝為主，3樓、9樓家家都有穿版模特，2樓大約20家有。

「小白」的工作安排3天一輪，包含兩個從凌晨3點40到11點的早班，一個從凌晨3點40到下午6點通班。她說，也沒有覺得晝夜顛倒，上早班的時候，下了班也會去逛街。

為了展示服裝，商家選擇穿版模特會傾向體型偏瘦、長相漂亮的女孩子。由於形象和銷售能力不一，穿版模特的收入都不同，每個月差不多能賺1萬元（約合新台幣5萬元），也有更多的。相較於導購，穿版模特的流動並不大。

「小路」是一名90後、163公分的年輕女子，老家在河南漯河，到鄭州工作5年，之前在幼兒園上班，後來在朋友介紹下，當起了穿版模特。對於選擇這個職業，她表示當初家人並不支持。家長總覺得女孩子就應該找個穩定的工作，但由於她的執著，後來家人就理解了。

她說，之前老師工資才兩三千元，現在還算可以，但穿版模特主要是心理和精神上沒有壓力，有辛苦有快樂。

(旺報)