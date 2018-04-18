奇美博物館「荷蘭國王節」主題市集＆扮妝遊行4月底狂歡

2018年04月18日 20:30 中時 曹婷婷

奇美博物館年度大展《凝視日常：荷蘭藝術家哈勒曼特》推出後回響熱烈，「當代寫實巨擘」哈勒曼特透過畫作平靜力量，療癒人心，為了讓大家更能感受荷蘭藝術家生長養分，博物館特別引進荷蘭節慶元素，28、29日舉辦「荷蘭國王節市集」，現場將祭出特色主題市集、夢幻旋轉木馬、DJ音樂派對，還有「國王節大遊行」，不用出國就能體驗荷蘭一年一度橘色盛會！

據藝術家哈勒曼特分享，427荷蘭國王節當天，全國不分男女老少都會一同狂歡，為國王慶生，各地皆有音樂表演、創意攤販、二手市集等活動，奇美博物館因此特別引進荷蘭當地節慶元素，於27日至29日舉辦「荷蘭國王節」系列活動，以畫家哈勒曼特的視野，推出其家鄉文化盛事，創造屬於奇美獨一無二的國王節活動。

由於荷蘭王室家族姓氏Oranje（Orange）即「橘色」之意，因此，荷蘭居民以皇家代表色「橘色」妝點自己，各種吸睛、極富創意的超「橘」造型隨處可見，為呼應這個充滿荷風的橘色派對，奇美博物館於27至29日推出「橘色特展日」，凡穿戴橘色服飾或配件來館，可享特展超優惠100元票價，還可獲得荷蘭國王節限定燙金紋身貼紙乙張（獨家限量，送完為止），歡迎民眾發揮巧思展現「超橘LOOK」。

除了一連3天的特展優惠，28、29週末2日，奇美博物館更盛大推出「荷蘭國王節市集」，總計約近70個特色攤位，包括「荷蘭美食」：如荷蘭煎餅、小鬆餅、傳統蘋果派、荷蘭肉丸等，呈現荷蘭文化不可或缺的「食尚」魅力；「二手復古小物」呼應畫家哈勒曼特「惜物」精神；「兒童創意攤位」由小朋友天馬行空發揮創意，體驗小小老闆樂趣；「文創職人攤位」召集全台多家特色文創職人共襄盛舉。

值得一提的是，每每推出皆吸引遊客爭相拍照的遊行隊伍也將再度上場，有別以往以博物館展廳為主題的藏品扮妝遊行，這次首度挑戰荷蘭人物扮妝，推出超「橘」的「國王節大遊行」，由荷蘭國王率領皇室成員以及穿著傳統服飾的荷蘭婦女，預期將引爆活動高潮。

館方也加碼推出一系列適合親子的體驗活動，如第一次引進大小朋友皆可搭乘的夢幻旋轉木馬，歡迎民眾大手牽小手一起乘座，感受置身歐洲遊樂園般的歡樂氛圍，另有「荷我一起畫畫」，邀親子共同彩繪創作，還可參加「國王節皇冠DIY」製作，館方以展覽報廢的失效票券為材料，經志工摺紙教學後，每個參與者都能把廢料變身為一頂亮麗的橘色皇冠，透過舊物新生，希望與大眾共同學習哈勒曼特珍視物品的精神。荷蘭國王節系列活動詳情請上奇美博物館官網查詢：www.chimeimuseum.org。

(中時)