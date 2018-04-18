《終極殺陣5》票房超預期 盧貝松：續集討論中

2018年04月18日 20:10 中時 潘鈺楨

有「法國馮迪索」之稱的法蘭克葛斯湯彼自導自演。（海樂提供）

《終極殺陣5》在法國上映勇奪首周票房冠軍，更登上法國年度開票成績Top3；台灣票房也十分亮眼，全台飆破1000萬，創下法國電影在台灣的開片紀錄。《終極殺陣5》在法國票房成績優異，開片票房超越好萊塢大片《古墓奇兵》、《環太平洋2》。監製盧貝松表示：「電影成績超乎預期，導演與演員都十分開心，續集也在討論中。」

觀眾對電影表示高度評價是「飆的好爽、笑的好累」，飆速的快感與貼近時事的笑料，讓網友在PTT警告發文「看電影時千萬別吃東西，因為你不知道何時會笑到噴出來」！

EuropaCorp是盧貝松於1996年創立，是歐洲最大的獨立電影製片廠，在22年的時間中推出許多電影，最具知名的是《露西》與《即刻救援》。然而，儘管部分電影取得票房成功，該公司近年因《星際特工瓦雷諾》承擔巨額債務，讓盧貝松決然縮減美國業務並重回法語電影製作拍攝。

據美國媒體Slash Film報導，Netflix正在進行內幕密談，希望高價收購盧貝松的公司，來建立Netflix的創作後台，與亞馬遜、Hulu、Apple和迪士尼等公司相互競爭。然而這次《終極殺陣5》的票房成功，也讓收購計畫暫緩；電影公司內部同仁表示：「Netflix是全球十分具有實力的發行公司，但目前世界各地區也都有EuropaCorp長期的合作夥伴，我們正在找尋電影與網路平台最有益的平衡點，或許在坎城影展就會有所答案。」

《終極殺陣5》電影講述，警察席凡，因為鋒頭過盛得罪長官，從警署被轉調到馬賽小警局，負責追查惡名昭彰的義大利法拉利劫盜團。喜歡亂開飛車的計程車司機-艾迪也來湊一咖，而艾迪正是大名鼎鼎飛車王丹尼爾的侄子。電影現正熱映中。

(中時)