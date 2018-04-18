高雄駁二新創意電箱 人孔蓋全都藏了起來！

2018年04月18日 20:27 中時 李義

Tom Bob巧思及妙筆，賦予園區內各物件新面貌，成為遊客打卡拍照的熱點。（李義攝）

Tom Bob巧思及妙筆，賦予園區內各物件新面貌，成為遊客打卡拍照的熱點。（李義攝）

Tom Bob創作過程全都露，遊客都可直擊拍照。（李義攝）

駁二特區出現隱藏版創意塗鴉作品！美籍駐村藝術家Tom Bob用繽紛色彩及想像，把園區內的人孔蓋、車阻器、冷氣、電箱都變不見了，成為令人會心一笑的藝術塗鴉作品。

駁二特區的前身是25棟港區倉庫，以工業需求打造的空間，園區內充斥著電箱、車阻、人孔蓋、繫船柱、排風口等，這些物件透過來自紐約的普普藝術創作家Tom Bob巧思及妙筆，賦予新的面貌。

Tom Bob作品多在藝廊或美術館展出，5年前，重新思考藝術的意義，不想再繼續只為了展覽而創作，希望將藝術的美好用最簡單、直接並快速的方式，傳遞給世界各地的人們正面且快樂的能量。於是他從紐約開始，走遍各地，留下高彩度並幽默的塗鴉。

曾經，有位得了不治之症的女孩，透過Instagram留言給Tom Bob「感謝他透過IG照片帶她走遍各地，看到她無緣看到的世界與美好」。令Tom Bob感動，也成為他持續走下去的動力。

他抱著能有撫慰療癒效果的心情創作，園區內原本冰冷的物件都有新面貌，例如人孔蓋變成正在煎荷包蛋的平底鍋、車阻變成熱戀中的彩色小蛇、整排的冷氣都咧嘴笑了，連倉庫外的電箱都有大貓趴著逗老鼠。

即日起到五月初，民眾都可以到園區直擊Tom Bob現場創作。這也將是駁二自2014年開始藝術家駐村計畫以來，創造力相當豐沛的藝術家之一，進駐期間預計完成13件作品。

(中時)