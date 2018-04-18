台灣虎航再爆2例麻疹 長榮、馬航也中鏢

台灣虎航再爆2例麻疹 長榮、馬航也中鏢。（圖/陳志祥攝）

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台灣虎航麻疹疫情爆不完！今（18）晚虎航再傳2名空服員「中鏢」、而且牽連長榮航空、馬來西亞航空各1名地勤人員也「中獎」，這波麻疹讓航空公司頻頻中「機瘟」，疫情還有可能擴大。

疾管署今晚公布國內新增5例麻疹確定病例，其中4例與此波群聚感染相關（下稱案9、10、11、12）、1例感染源正在調查中。

本次群聚感染新增的4名個案屬於台灣虎航麻疹的第3波，發病日介於4月13至14日，經採檢通報於今日確診。其中案9、10均為北部20多歲女性，與本起群聚感染個案為同公司空服員，案11、12則為長榮與馬航空地勤人員，只是4名個案發病日相近且有共同辦公室暴露史。

截至目前3波麻疹群聚感染包含指標個案共12人確診，虎航占了7人，衛生單位已掌握接觸者共2978人，將持續監測至5月6日；另外，桃園國際機場近期將針對該辦公區域進行消毒作業。

由於4例麻疹群聚發生於機場辦公室，造成航空公司人員感染，疾管署今（18）日派員赴桃園國際機場說明目前疫情狀況及可能的風險區域，並提供相關防治建議，以阻斷疫情傳播。

另1名確診個案為北部40多歲女性，4月11日起出現疑似症狀，經醫院採檢通報於今日確診。個案於潛伏期間無國外旅遊史，研判為國內感染；另個案暴露史亦與群聚感染個案無關聯性，感染源仍待釐清。

(中時)

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