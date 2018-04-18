取代凱特溫絲蕾 瑞秋懷茲如願配對柯林弗斯

2018年04月18日 20:19 中時 潘鈺楨

瑞秋懷茲把人母的堅韌詮釋得絲絲入扣。（采昌提供）

瑞秋懷茲（左）與柯林佛斯在片中有感動人心的夫妻對手戲。（采昌提供）

由奧斯卡影帝柯林弗斯（Colin Firth）、金球獎雙料得主瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的電影《獨帆之聲》（The Mercy），兩人在片中有感動人心的夫妻對手戲。值得一提的是，本片籌備五年，據悉男主角柯林弗斯一開始就加入這個拍攝計畫，而女主角人選原本鎖定凱特溫絲蕾（Kate Winslet），但最後由瑞秋懷茲擔綱。

瑞秋曾在訪談中被問到接演本片的原因，她表示除了對劇本有強烈共鳴之外，還有一個更加決定性因素：「我一直很想跟柯林弗斯合作，但苦無機會，這次能和柯林共演，讓我超興奮！」

瑞秋懷茲 在《獨帆之聲》飾演一位堅毅的妻子與母親，把對遠航丈夫的愛，以及身為人母的堅韌詮釋得絲絲入扣。她表示：「這是一部關於家庭的電影，對我來說，這也是一部愛情電影。丈夫出海之後，她必須獨自面對媒體的訪問，雖然她做得很好，但我可以感受到她的孤獨。」瑞秋更入戲地說：「《獨帆之聲》提供一個人性的角度，去看這個著名的航海事件。我對男主角深感同情，他把自己逼到了角落，我多希望能有人可以找到他，告訴他『別擔心，會沒事的，你趕快回家吧』。」

瑞秋懷茲擅長詮釋聰慧而堅忍的女性，並且總是不斷尋求能讓她有所突破的劇本與角色。《獨帆之聲》當中，她挑戰一位有血有肉的真實人物。她認為，演員的工作不是去模仿，而是要傳達人物的氣質與精神，她進一步解釋：「當演員接到一個真人真事的角色時，就對這個真實人物有了一份責任。我想要藉由這個電影向她致敬。我看了很多歷史影像去了解她，最後拍攝完，我覺得我成為了她。」

柯林弗斯也對她的表現激賞不已。他讚道：「瑞秋就像這個角色原型一樣，非常聰明、堅強又有洞察力。她非常清楚她丈夫要做一件非常艱難的事情，而你必須非常愛一個人，才能接受他全部的想法，我認為瑞秋把這些複雜的情感都演繹出來了。」電影20日在台上映。

(中時)