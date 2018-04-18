吳茂昆再發聲明 控被刻意栽贓抹黑

2018年04月18日 20:21 中時電子報 莊楚雯 、旺報／ 李侑珊 、旺報／

新任教育部長吳茂昆明天將走馬上任，但前天政院公布其人事案後，爭議連環爆，包括吳茂昆曾赴大陸講座，擔任中國軍方研究單位顧問，以及在東華大學校長任內溢領研究經費及雙重國籍等，儘管吳昨天已發新聞稿自清，但外界質疑聲浪不斷，吳茂昆今晚再度發佈聲明，強調「貢獻所長，不應被刻意栽贓抹黑」。

吳茂昆強調，自擔任中研院研究員、中研院物理所所長、國科會副主任、主委，到後來接任東華大學校長，所有出差行程都有依規定請假，和中國國科院的學術交流，單純是中研院物理所和中國國科院間的學術行為，他僅在專業上提供諮詢，絕未接受中國國科院任何職務。

針對外界指其擔任中國軍方研究單位「西部超導材料科技公司」顧問，吳茂昆表示，絕無此事，中國西部超導材料之所以會在公開募資說明書中，將他列為技術顧問，主要是西部超導材料曾和台灣的超導國際科技公司於2003年時交叉持股，但2000年時他曾提供台灣超導國際幾次非正式的諮詢，未料兩家公司交叉持股後，中國的西部超導直接將台灣超導國際曾諮詢過的學術界專業人員都列為其公司名下人員，但台灣超導國際已於2012年結束業務，但中國西部超導卻一直沿用台灣超導國際的文件至今。

吳茂昆同時也澄清，監察院調查他溢領學術研究費，是因學校作業程序上的疏失，非他個人行為，且相關費用已經繳回；指控他和建商炒地皮也非事實，因為地點和建商都是前一任校長決定的，他也沒有控制東華的人事權，相關指控都已經主管機關調查過。

至於被指有美國國籍，吳茂昆說，2002年接任國科會副主委時，已主動放棄美國居留權，之後也未申請過美國籍，未料遭維基百科誤植有美國籍，昨天已請秘書做修正。

以下是聲明全文：

長期在科學界的訓練，我對任何問題都「實事求是」。而最近外一些 長期在科學界的訓練，我對任何問題都「實事求是」。而最近外一些 經歷所提出的 一些「似是而非」 ，甚至違背常理一些「似是而非」 ，甚至違背常理、毫無事實根據 的問題， 本人 在此 說明如下 ，也希望外界不要再 以訛 傳：

1. 我在美國工作期間， 約在 1981 年拿到 居留權，但於 居留權，但於 2002 年我接任國科 接任國科 會副主任委員後，已經動放棄居留權。從此之亦未申請過美國籍。維基百科之前 誤植本人 有美國籍 美國籍 ，因為我從未 ，因為我從未 使用該網站，經由友 人及媒體詢問，本已於 2018 年 4月18日請秘書進行修正。

2. 公務人員依法行政是最基本做事的道理。 公務人員依法行政是最基本做事的道理。 公務人員依法行政是最基本做事的道理。 我自擔任中研院究員、 中研院 物理所長 、國科會副主委及後來接任東華大學校等職務，出差行程都依規定請假。

3. 我於民國 101 年到104 年擔任東華大學校長，四年間不論國內、外的 因公出差請假都依教育部規定上網登錄，此分在之前監察院的調查中亦已說明清楚。

4. 而所謂 溢領學術研究費 -- 此事已經監察院 調查是因學校作業程序上的疏 調查是因學校作業程序上的疏 忽，非我個人行為 ，且相關費用我已繳回；指控和建商炒地皮 —但該 地點選擇及建商之徵，都是在前一任校長內完成的。至於說我控制校內人事權，但大學教師之升等是經過系、院評會通後再由 教 育部聘任。 對於我在東華大學校長任內的這些指控都經 過相關 主管機正式的調查過，希望外界不要再繼續舊事重提。 正式的調查過，希望外界不要再繼續舊事重提。 正式的調查過，希望外界不要再繼續舊事重提。

5. 至於與中國家科學研究院 (中國科院 )的學術交流， 的學術交流， 單純 就是基於臺 灣中研院物理所和國科間 的學術 行為及提供我本人在專業上的諮 詢。 我從未接受中國科院的任何職務。

6. 對於有人指稱我擔任具中國軍方研究單位之「西 部超導材料科技有限 公司」 (WST) 顧問，我第一時間已經清楚說明「絕無此事」。 我再次強調，該公司從 2002 年成立至今，我從頭到尾沒有接受過這間公司的任 年成立至今，我從頭到尾沒有接受過這間公司的任何職務邀請。

7. 至於中國「西部超導材料科技有限公司」 (WST) 在 2010 年 3月公開募 資說明書中， 將我列為技術顧問一職經我了解， WST曾經和在台灣 於2000 年成立的「超導國際科技股份有限公司」（AST），彼此於2003 年交叉持股。在2000 年時，我是有過幾次提供台灣超導國際，非正式的諮詢，但，孰料，當兩家公司交叉持股後，中國的西部超導公司卻是直接將台灣超導國際公司所諮詢過的學術界專業人員都列為其公司名下成員。經我洽詢時任台灣超導國際公司總經理的陳輝堂先生，才了解即使台灣超導國際公司已經於2012 年結束業務，但中國西部超導公司一直沿用台灣超導國際公司之文件迄今。陳輝堂先生向我說明後時表示對我造成的困擾表示抱歉。

8. 身為教育工作者，得天下英才而育之，是我的理想。我也極其願意提供任何我在學術領域之專業諮詢，因為，我在科學領域的成就並非是我個人的財產。這也是我願意接任教育部長的初衷。我們一起努力。

(中時電子報)