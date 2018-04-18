張立昂演宅男抓屁屁有練過！自曝曾宅在家一個月不出門

張立昂新戲裡的居家宅男形象意外受觀眾喜歡。（三立）

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張立昂新戲裡的居家宅男形象意外受觀眾喜歡。（三立）
張立昂新戲裡的居家宅男形象意外受觀眾喜歡。（三立）

張立昂在台視、三立週日新偶像劇《三明治女孩的逆襲》形象多變，一是愛拈花惹草的居家宅男，另一身份則是企業醫生，上週日首播後，他飾演的宅男讓不少粉絲會心一笑，覺得居家風的張立昂好可愛，迷人程度甚至超越帥氣造型的他。張立昂表示，自己也曾有過宅男生涯，記得當時迷上電動時，每天都在家或網咖升等打怪，有時幾天都不出門。

張立昂說，要比宅，也許很多人還比不過他，特別是在做音樂時，他形容那種日子是閉關，會先買好食物屯在家裡，有時一周都不出門，「我甚至一個月都有過，每天沉溺在做音樂的氛圍裡，根本忘了時間。」他也認為宅男不一定是只會窩在家裡打電動，宅男是喜歡靜態活動，有自己空間，有屬於自己的小天地，文青也是宅男的一種。

首集播出後，張立昂在劇中抓屁屁的畫面，留給觀眾深刻印象，他表示，抓屁屁是導演給的指令，其他生活方面如站著尿尿，則是自己的構思，他說導演郝心翔很狠，規定他抓屁屁還要抓到屁溝地方才行。是否會擔心抓屁屁這樣的動作毀了偶像形象？他笑說：「哪裡會呀，這種表演很自然呀！」不過對一些醜表情他倒是很介意，例如第一集中掉洞裡的誇張表情，他原本覺得好笑，但看播出時又覺得醜，看到別人都在大笑，自己也會不好意思。

(中時)

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