在北韓唱披頭四 紀錄片公布萊巴赫樂團神奇事蹟

2018年04月18日 20:31 中時 潘鈺楨

紀錄片《北韓搖滾解放日》透過一支來自斯洛維尼亞的搖滾樂團「萊巴赫」(Laibach)，帶著工業搖滾音樂進入有如奇怪星球的北韓朝鮮，用演唱會形式進行最不可思議的文化交流，帶大家一窺北韓罕為人知的神秘面貌。

2015年北韓政府為了慶祝脫離日本殖民統治70周年，在「祖國解放日」活動中，金正恩特別邀請了外國樂團來到首都平壤演出！這個首支獲准在北韓演出的搖滾樂團「萊巴赫」，成立於1980年，擅於以音樂戲諷法西斯主義，樂團最大特色即是經常身著軍服站上舞台，用工業搖滾、軍樂和新古典音樂形式發表講演式的宣傳和關於極權主義的聲明，游走於危機四伏的政治與音樂邊界，他們或被認為是社會主義者，或被認為是法西斯主義者，亦引發了藝術、哲學和政界長久以來的爭議與討論。

《北韓搖滾解放日》紀錄了萊巴赫樂團在朝鮮平壤為2000名觀眾舉行兩場演出的實況，除了獻上樂團自身的曲目外，還翻唱披頭四樂團的金曲，以及少數能在北韓放映的洋片《真善美》中的〈Do-Re-Mi〉歌曲。不僅如此，行事風格向來叛逆中帶有獨特詼諧、挖苦況味的萊巴赫還特別入境隨俗，穿上朝鮮民族服飾，與北韓鋼琴家共同演出朝鮮代表經典歌曲〈阿里郎〉，整場演出就在一種奇特、荒謬、高反差文化衝擊的微妙氣氛下進行。

萊巴赫樂團如何突破朝鮮政府官方對任何演出內容進行的嚴謹審查，以及語言的藩籬、觀看習慣不同等差異，在必須確保演出得以進行，同時又能維持音樂創作的獨立性，當中的困難超乎想像。連美國HBO知名政治脫口秀主持人約翰奧利佛也特別在其節目《昔日新聞報報》大肆揶揄，並祝福萊巴赫樂團能活著離開北韓。

《北韓搖滾解放日》紀錄萊巴赫樂團不畏軍演用搖滾樂融化槍桿子，以最尖銳而嘲諷無比的音樂演出，向思想戒備森嚴的北韓「致敬」，令影迷大笑後也不禁思索鐵幕背面的人民所面對的政治真實。《北韓搖滾解放日》將於4月27日在台上映。電影預售票請洽：https://goo.gl/7EHKCt。電影公司翻面映畫將於20日在敦南誠品音樂館舉辦電影講座，邀請台灣傳奇獨立音樂廠牌「水晶唱片」創辦人任將達，以韓裔華僑的身分，且為首位引進萊巴赫樂團專輯唱片進入台灣市場的音樂先驅，和大家分享萊巴赫的音樂與政治的微妙關係。詳情請洽翻面映畫粉絲專頁：https://www.facebook.com/BsideFilmTW/。

(中時)