東華教師會舉行「對吳部長的期待」座談會 挺吳反吳吵成一團

2018年04月18日 21:15 中時 張祈

準教育部長吳茂昆被爆任職東華大學校長期間諸多爭議，該校教師會今晚舉行座談會，部分老師出面代吳澄清，被譏「昆伯護航大會」；現場有反吳老師出席批評，與主持人唇槍舌劍造成直播一度中斷。

吳茂昆將於明日就任，但近來網路翻出諸多吳在東華大學任內的爭議，包括溢領獎助學金、濫用校長職權為特定教授升等，東華教授王純娟還投書媒體，批吳茂昆傲慢，還加碼爆料吳任職期間有60％工作日請假在外，認為台灣的教育不堪這樣的人蹂躪一絲一毫。

東華教師會今晚舉行「我對吳茂昆當教育部長的期待」座談會，包括原民院、環境學院及多名老師出席，座談會前網友分享來賓名單，網友認為多是「親吳派」，譏諷是「昆伯護航大會」、「取暖大會」。

會議中盤點吳任內重大政績與事件，主持人東華大學財經法律所副教授張鑫隆，首先對王純娟投書內容一一澄清，因王純娟本人並未出席，由她的先生白政民出席，白先生堅稱指控街有憑有據，強調吳任內好的作為應被肯定，有爭議部分也應被公開討論，雙方爭論不休，直播一度中斷。

中斷近十分鐘後，直播重啟，卻不見白先生身影，原住民民族學院院長浦忠成緩頰表示，任何人都會有情緒，至於吳的其他爭議，他不便多做評論，但期待吳前院長成為部長之後，能夠好好重視原住民高教議題。

民族語言語傳播學系專任副教授兼任系主任董克景則期許吳前校長能秉持當年「318學運」的胸襟，「若為了學術自由，可讓學生佔領校長室」，期許「吳部長」，若未來在各樣議題，也可以同樣的心胸，接受民眾勇敢的攻佔教育部。

(中時)