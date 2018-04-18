蘇聯核能衛星掉到加拿大 最後賠300萬美元

2018年04月18日 21:24 中時電子報 江飛宇

影星巨石強森的新片「毀滅大作戰」當中，原本太空的實驗物質墜落地球，導致動物變異引發災難，這個爆米花電影，似乎也有類似的真實案例。一枚蘇聯的核燃料衛星失控墜毀，然後一些核物質汙染了加拿大，最後蘇聯只能掏錢賠償。

1978年1月24日，一顆名為「宇宙-954」的蘇聯偵察衛星脫離了地面中心的控制，失控原因至今仍不明，有可能是它的姿態調整引擎故障，使衛星脫離正常軌道，最終落回地球。還有一種比較陰謀論的講法是，這枚衛星是被美國雷射武器擊落的，因為衛星曾經想監視美國機密地點而被攻擊，不過當年美國應該不具備這種反衛星能力。

宇宙954衛星的外觀。(圖/網路)

假如這枚衛星是以太陽能板供電，問題可能不會太嚴重，但是宇宙-954衛星是以核能電池做為能量的，而且蘇聯的核能電池沒有良好的保護外殼，使得當衛星墜毀時，核能電池與上頭的放射性物質墜落在加拿大西北部4.6萬平方公里的區域內，所幸並沒有造成任何的人員傷亡。不過周邊10萬平方公里的地區受到了小計量輻射污染，最終加拿大和美國的專家找到的衛星殘骸有75公斤，而大小不等的放射性碎片約3000個。

據說有一些加拿大的湖泊測到了輻射物質，甚至一些加拿大的橡皮艇隊員身上也有輻射反應，但劑量並不大，沒有造成健康影響。然而事件引發不小的恐慌，國際社會也開始使用太空載具是否可以使用核動力有了各種討論。

當年加拿大總理皮耶·杜魯道(Pierre Trudeau)向蘇聯提交了一份1500萬美元的清理費用與索賠賬單，這場賠償糾紛持續了很長時間，最後蘇聯善意性的賠償了300百萬美元。

(中時電子報)