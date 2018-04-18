舞台劇《最後14堂星期二的課》2018年唯一加演場在台南

2018年04月18日 21:44 中時 曹婷婷

金士傑、卜學亮主演的《最後14堂星期二的課》自2011年演出至今，7年走遍亞洲華人版圖，日前突破兩岸三地229場演出紀錄，2018年唯一加演場在台南，將於4月20、21日於台南文化中心演出第230場！

改編美國知名專欄作家 米奇‧艾爾邦 的同名暢銷小説《最後14堂星期二的課》（Tuesdays with Morrie）根據真人實事搬演，《最後14堂星期二的課》在亞洲華人地區掀起風潮，創下最短時間、最高票房紀錄的不敗奇蹟，吸引數十萬名觀眾二刷、三刷重複走進劇場，更被譽為台灣之光！

劇情描述一位得到漸凍症的大學教授 莫利（金士傑 飾），在所剩無幾的日子，把自己最真實生命經驗，傳授給一位世故而冷漠、追求物質的學生 米奇（卜學亮 飾）。莫利以自己生命當活教材，與米奇相約在每個禮拜星期二，展開一場又一場既幽默又觸動人心的生命對談。

國家文藝獎得主金士傑演技不在話下，詮釋漸凍症的老教授讓台下觀眾熱淚盈眶，走遍亞洲華人版圖近30座城市，甫過66歲生日的他，體力絲毫沒有減退，「希望還可以繼續走向300場。」他並以此榮獲上海白玉蘭獎與壹戲劇大賞「最佳男主角」，該劇更被評為「一輩子不能錯過的經典舞台劇」，更是台灣近20年來在最短時間、演出最密集的舞台劇。

而自行腳節目主持、電視電影轉戰舞台劇的卜學亮，在劇中詮釋時下庸碌年輕人的姿態與轉變成功跨界，被知名歌手蔡琴讚譽「深度自這齣戲裡平實的流露出來。」

《最後14堂星期二的課》自2011年2月首演第一場開始，便結合公益關懷，每每演出皆邀請「漸凍人協會」於劇場周邊擺設攤位，提供更多觀眾看見與認識漸凍病症與患友。金士傑與卜學亮表示：「莫忘初心，方得始終」戲劇帶給他們的，遠比他們給予的還要更多，除了出席相關活動、低調行善，也呼籲更多觀眾因此看見與幫助世界上更多需要的人。

4月20、21日於台南文化中心加演後，緊接著將前往中國、新加坡巡迴演出，更多演出詳情請洽果陀劇場，也歡迎各界贊助包場。

(中時)