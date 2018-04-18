「三角形矩陣」吸金40億 榮騰負責人羈押獲准

2018年04月18日 21:36 中時 葉臻

桃園市榮騰網路行銷公司，誆稱有銀行保證吸收會員投資，聲稱只要連續3年每個月投資4200元（相當15萬1200元）、7年內就能領回350萬元，2014年至今吸收會員上萬人，吸金超過40億元，桃園地檢署17日上午動員百人將公司負責人陳為榮等10名犯嫌帶回到案漏夜偵訊，僅陳為榮18日深夜聲押獲准。

桃園地檢署調查，榮騰以自創的「母球、子球、公球」投資模式，要會員買球進入「完美三角形矩陣」，宣稱只要連續3年每月投資4200元，7年內約可領回350萬元，一旦有一個月沒有繳4200就無法領錢，之前繳的錢也無法退回，但卻有世襲制度，若會員意外身亡可由親人繼續領，讓不少會員深信榮騰的制度不疑。

有會員認為，把錢拿去銀行定存不如加入榮騰，甚至認為這是先苦後甘很值得，直到負責人陳為榮被抓後，仍堅信公司禁得起檢方調查，甚至有經銷商出面要會員耐心等待，不要輕信媒體渲染，「榮騰將再一鳴驚人」。

桃園地檢署17日上午動員百人前往榮騰公司桃園、高雄、宜蘭、臺中地區營運處及陳為榮等人住所共22處，帶回相關證物和現金110萬元，並傳喚陳為榮等及證人共50人到案漏夜偵訊。

桃園地檢署18日凌晨依違反證券交易法、銀行法、多層次傳銷管理法，將負責人陳為榮聲請羈押禁見獲准，桃園、高雄、宜蘭地區營運長黃唯品交保30萬、巫政陞、李秉鴻各交保50萬，限制出境出海 監察人陳宥騏、執行長劉宜珊、會計主管黃淑芬、臺中、高雄地區收件中心負責人徐瑋勵、林明輝則分別以5萬元至30萬元不等金額交保，黃麟鈞則還沒開庭。

(中時)