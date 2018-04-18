「三角形矩陣」吸金40億 榮騰負責人羈押獲准

榮騰以自創的「母球、子球、公球」投資模式吸金30億元。（葉臻翻攝）

友善列印
中時

桃園市榮騰網路行銷公司，誆稱有銀行保證吸收會員投資，聲稱只要連續3年每個月投資4200元（相當15萬1200元）、7年內就能領回350萬元，2014年至今吸收會員上萬人，吸金超過40億元，桃園地檢署17日上午動員百人將公司負責人陳為榮等10名犯嫌帶回到案漏夜偵訊，僅陳為榮18日深夜聲押獲准。

桃園地檢署調查，榮騰以自創的「母球、子球、公球」投資模式，要會員買球進入「完美三角形矩陣」，宣稱只要連續3年每月投資4200元，7年內約可領回350萬元，一旦有一個月沒有繳4200就無法領錢，之前繳的錢也無法退回，但卻有世襲制度，若會員意外身亡可由親人繼續領，讓不少會員深信榮騰的制度不疑。

有會員認為，把錢拿去銀行定存不如加入榮騰，甚至認為這是先苦後甘很值得，直到負責人陳為榮被抓後，仍堅信公司禁得起檢方調查，甚至有經銷商出面要會員耐心等待，不要輕信媒體渲染，「榮騰將再一鳴驚人」。

桃園地檢署17日上午動員百人前往榮騰公司桃園、高雄、宜蘭、臺中地區營運處及陳為榮等人住所共22處，帶回相關證物和現金110萬元，並傳喚陳為榮等及證人共50人到案漏夜偵訊。

桃園地檢署18日凌晨依違反證券交易法、銀行法、多層次傳銷管理法，將負責人陳為榮聲請羈押禁見獲准，桃園、高雄、宜蘭地區營運長黃唯品交保30萬、巫政陞、李秉鴻各交保50萬，限制出境出海 監察人陳宥騏、執行長劉宜珊、會計主管黃淑芬、臺中、高雄地區收件中心負責人徐瑋勵、林明輝則分別以5萬元至30萬元不等金額交保，黃麟鈞則還沒開庭。

(中時)

路不平成民怨 廉政署將執行「路… 台南永康警開槍擊斃通緝犯 出院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。