美星巴克閉店滅火 公關達人各有看法

公關專家分析，美國星巴克關閉門市滅火的做法，在台灣比較不可能發生，也是一種「危機變轉機」，公關團隊更需嚴肅以對。（路透）

友善列印
中時

美國費城某間星巴克，日前爆發非裔民眾因未消費借廁所，被員工指稱「非法入侵」，找來警察對兩名男子上銬，消息一出引發抗議和拒買聲浪。品牌將暫時關閉美國8000間咖啡門市，讓17萬5000名員工接受種族包容訓練。

曾任職連鎖通路、有15年經驗的某位不具名公關達人，經歷諸多食安風暴與危機。她表示每個國家都有不同的狀況，台灣對外國族群相當友善，幾乎不曾聽到種族歧視的消費紛爭；而美國黑人人口雖多，但種族問題始終劇烈，這回一次關閉8000多家店，代表公司非常謹慎看待，讓營運損失去避免更多紛爭，也能緩頻媒體轟炸，依風險管理來看，是一種「危機變轉機」，公關團隊更需嚴肅以對。她也透露，關閉門市的做法，在台灣比較不可能發生，認為很少老闆願意這樣做。

不過，另一位現任連鎖時尚品牌的公關說，雖涉及種族議題相當敏感，但不能影響一般消費者權益，用關閉上千家門市的做法，不是很正面的宣示。應先徹查個案的狀況，再來建立相關制度。舉例如果店內發生員工性騷擾事件，應先積極解決個案、強化改善、建立配套機制，把相關解決方案告訴大眾。關閉8000家門市是「提油救火」，關閉是手段，但真正目的是什麼？ 認為還不如捐出一日所得給相關機構。

(中時)

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