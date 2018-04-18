拒當人體空氣清淨機 公民團體號召上立院向藍綠政客拍桌

台灣鯛民指出「非核家園是『藍綠共識』，但是我和你們(藍綠）沒有共識」。（圖/Shutterstock/達志影像）

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中時電子報

由科學社團核能流言終結者創辦人黃士修所發起公投提案「解除非核家園，廢除《電業法》第95條第一項。確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權。」，遭中選會認定為「內文藏有『創制』成份」為由「技術卡關」，需要招開公聽會，這項關乎環保、人民「基本用電人權」和國家核心競爭力的公投極有可能遭中選會官僚阻撓。對此，諷刺我國各種亂象的臉書粉絲專頁「台灣鯛民」在臉書發文，號招民眾在明(19)日上午9點30分至立法院群賢樓「向藍綠政客拍桌」!

台灣鯛民指出「非核家園並非全民共識」。（圖/台灣鯛民）

臺灣鯛民指出「最近在電視上看到一群政客老把『非核家園是藍綠共識』掛在嘴上，不禁讓我想起柯P的那句名言。也許非核是你們兩黨的共識，但很抱歉，我跟你們真的沒有共識。蔡英文總統說，說一次聽不到你們可以大聲一點，再聽不到你們可以再大聲一點，第三次，你們可以拍桌子。」

以下為「台灣鯛民」臉書原文：

【當政府對民意充耳不聞】

我可以說這是意料之中，我們的公投果不期然的被卡在中選會了，理由是「內文藏有『創制』成分」。

大家來檢查一下我們的全文：

黃士修先生提案『您是否同意：為避免「非核家園」政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權？』

<嫌犯1>『為避免「非核家園」政策所導致之空氣污染與生態浩劫』

以我的國文程度實在看不出來這句話能創造什麼新的法律。

<嫌犯2>『透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權？』

「確保人權」是創造新法律嗎？

最近在電視上看到一群政客老把「非核家園是藍綠共識」掛在嘴上，不禁讓我想起柯P的那句名言。也許非核是你們兩黨的共識，但很抱歉，我跟你們真的沒有共識。

總統說，說一次聽不到你們可以大聲一點，再聽不到你們可以再大聲一點，第三次，你們可以拍桌子。

4/19 上午9:30我和黃士修、宋宏一老師會到立法院群賢樓前「拍桌子」，歡迎手癢的大家一起來拍拍。

(中時電子報)

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