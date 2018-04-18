宅配員送貨來回跑兩趟 只因為他「懶得下樓」

宅配員送貨來回跑兩趟 只因為他「懶得下樓」(示意圖/本報系資料照)

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中時電子報

不要把方便當隨便！一名宅配人員在臉書「爆怨公社」PO文，表示早上出車前就先打電話告知客人，要他先放錢在管理室，結果送達後根本沒放錢，打給客人卻只回「不然你明天再來，我現在人在外面，不然就是晚點.....」盧到最後妥協大概1小時他會來管理室放錢，「整件事情最幹的是，我跑第二次的時候，管理員說他根本就在家，只是不想下樓，我走沒多久她就下來放錢了」，讓這名宅配人員費常氣憤，明明就在家裡，走下來付個錢都懶嗎？

這名宅配人員說道，送貨也是有業績壓力的！「或許你們覺得就只是送貨，明天送今天送有送掉就好，他沒放錢大不了我明天再來。但我們公司有所謂的『配達率』要是沒達標，或是持回件數過多，每件貨回公司可能都要被問還有沒有送掉的可能性，要你下了班再跑一趟」、「要你白天上班下了班再去公司加班你願意嗎？你自己都不願意了，哪來的臉要別人為了你八九點再跑一趟？」

宅配人員坦言，每天頂著壓力到處送貨，又要整天聽玖壹壹的「明天再擱來」久了真的會發瘋。拜託各位客人，盡量寫個自己會在家的時間，或者地址填公司，不要再找一堆藉口逼死宅配員工，「知道自己要上班還選平日宅配，腦子有洞還是智障?幹!!!!!!!!」

(中時電子報)

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