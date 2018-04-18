台南永康警開槍擊斃通緝犯 出院首合體：繼續做該做的事

2018年04月18日 22:06 中時 曹婷婷

永康警分局大橋派出所警員顏利丞、劉耿銘、呂佩◆（從右二至左）16日追捕竊盜通緝犯開槍，嫌犯中彈身亡，劉、顏住院2天，18日出院，3人於事件後首度合體，面對各界關懷湧入，他們平常心以待，偵查隊長郭乃榮(右)也為他們打氣。（曹婷婷攝）

16日一起驚心動魄警方緝捕行動，翁姓竊盜通緝犯欲駕車逃逸，永康警分局大橋派出所警員顏利丞、呂佩（王民）到場見劉耿銘遭車門夾住前後拖行，有立即生命危險，開槍馳援，翁嫌中彈身亡，3警也負傷，劉、顏18日出院，3人事發後首度合體，各界關懷湧入派出所，他們平常心以待，「繼續做該做的事！」

台灣警察專科學校校友總會會長何明洲18日下午由秘書長李禎琨等人代表總會，專程南下到大橋所慰問，勉勵這群勇敢盡責的小老弟們。台南知名連鎖茶飲業者更親贈數10杯印有「警察辛苦了」字眼的冷飲為大橋所打氣，讓所內同仁直呼暖心，派出所門口也擺滿各界慰問鮮花。

台南市警察局長黃宗仁表示，這幾天看到社會大眾輿論力挺警察，尤其有位小女生特地用卡片寫下「謝謝警察辛苦了，支持警察在必要時用槍，希望受傷員警早日康復。」親自送到派出所表達支持，非常感動，他強調，員警認真盡責，努力維護治安，執法過程只要符合法律規定，一定全力支持員警嚴正執法。

永康偵查隊長郭乃榮曾經歷同袍林宏星在追緝毒犯卻不幸遭槍殺身亡，他說，林宏星6年前4月12日遭槍殺，6年後，大橋所新進同仁4月16日傳出開槍事件，勾起他的傷痛記憶，他以過來人經驗鼓舞3人，在正確時機開槍很重要，「該做什麼事還是要做」，3人心有戚戚，強調爾後勤務仍會以平常心面對。

一度命懸一線的劉耿銘畢業於靜宜大學生態人文學系，嚮往警職考上特考班，熱愛《痞子英雄》的他說，追捕翁嫌當下已預想各種可能情境，連日看到很多支持及指教，他虛心受教，但也強調，絕不可能讓嫌犯從眼前逃走，再來一次也一樣，「警察職責就是緝捕壞人，維護社會正義。」

呂佩珉說，這幾天一直想起開槍那2分鐘的情景，「這是我人生目前為止最專注的2分鐘。」顏利丞說，外界對這起事件諸多關注，也各有不同觀點，他們點滴在心頭，但身為警察，「我們必須做該做的事。」

永康分局長戴崇贒表示，感謝各界對警察的支持，除了慰勞勉勵3位同仁，也強調後續法律程序一定會全力協助。

(中時)