女高音何康婷逝世 家屬、學生低調不捨

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女高音何康婷今(18)日因病過世，享年57歲，消息傳出，她任教的實踐大學、師大表演藝術研究所以及她教過的學生都相當悲傷，不敢置信。何康婷的弟弟也是台北市立交響樂團團長何康國表示，她是優秀的教育家、聲樂家、藝術工作者，家人都很不捨，但尊重她的遺願，一切低調。

何康國表示，何康婷過去罹患癌症，但一直都有治療，這次復發一年多，她很勇敢面對，積極治療，去年11月還再度唱了《山海經》傳的女媧，但無奈仍不敵病魔，但走得很快，沒有痛苦。

個性熱情，好客，疼愛學生，何康婷從實踐大學音樂系，後赴義大利求學，從國立米蘭威爾第音樂院畢業，現為實踐大學音樂學系專任副教授、國立台灣師範大學表演藝術研究所兼任副教授、聲樂家協會基本會員。何康婷曾任實踐大學音樂學系主任、學務長：也多次擔任兩廳院評議委員，積極推動各項聲樂活動，並赴美、韓、義、挪威、法演唱或舉行個人演唱會。

果陀劇場總監梁志民表示，何康婷雖然是師大表演藝術研究所兼任老師，「但教導同學的熱情、奉獻，完全絲毫不遜於任何一位専任老師。」

梁志民說，2013年他導演《山海經傳》，力邀何康婷來擔任開場的「女媧」一角，去年則重演，「排練期間，她準時到場排練，一絲不苟地和我做角色作業，因為角色的需要，女媧需要十時騰空而起，她穿著特製的背心、褲裝，忍住疼痛，一次又一次地和工作人員練習身體和呼吸的平衡，非常敬業。」

(中時)

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