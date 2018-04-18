第3張臉：法國病患接受2次換臉手術

2018年04月18日 22:24 中時電子報 江飛宇

1997年的吳宇森電影「變臉」至今還常在有線電視看到，然而臉部移植絕不像電影描述的那麼容易，因為臉部的運動神經非常多，所以在20年前臉部移植仍是不可能的手術。不過隨著醫療技術的進步，換臉成為可能，甚至一位法國男性病患換了第2張臉。

美聯社報導，法國男子傑羅米．哈蒙(Jérôme Hamon)出生時就有一種神經纖維瘤症候群，而且不幸的發生在臉部，導致他的皮下的纖維瘤會逐步將臉部扭曲而毀容。2010年30歲的哈蒙接受了第一次的換臉-這也是全世界第一個進行全臉移植手術，由巴黎喬治彭畢杜醫院(Georges PompidouHospital)的藍提里醫生(Laurent Lantieri)執刀。

然而更加不幸的是，他在2015年一次生病後，由於服用的抗生素導致原本的抗排斥藥物失效，他體內的免疫系統開始破壞他的新臉，到了去年11月，他的新臉組織開始壞死，只能先行移除。在這段時間哈蒙都必須住院，過的自然非常辛苦，此時沒有沒有眼皮，沒有耳朵，沒有皮膚，也就不能說話或吃東西，而且聽力與視力都很有限，只能稍微透過轉頭來表達自己的想法，再以寫字來輔助溝通。

法國病患哈蒙的三張臉，左為受神經織維瘤而扭曲的原臉，中為第1次移植，右為第2次移植。(圖/美聯社)

主治醫生藍提里在接受美聯社記者採訪時說：「皮膚是人體第一線的防衛線，如果沒有皮膚，身體組織很容易感染。」

今年1月，1名22歲的年輕人過世，並且同意成為臉部捐贈者，藍提里和他的團隊就為哈蒙進行二次臉部移植手術。但是過程也不容易，為了減低排斥，在接受第二次移植手術之前，必須花一個月的時間為哈蒙換血，，以消除以前治療時，那些令人擔憂的抗體。

藍提里說：「整個過程相當不容易，就如同經歷了一場身體內部的核戰爭，所幸哈蒙都撐過來了，他相當配合一切療程。」

哈蒙對此開玩笑說：「我今年是43歲，捐助者是22歲，所以我等於年輕了20歲。」哈蒙的第一張臉是由60歲的老人捐贈的。

各國醫生對藍提里的法國團隊都相當讚賞，並表示這種技術可以用來幫助那些選擇不多的危急病人。比如美國克利夫蘭醫院的法蘭克．帕佩醫生(Frank Papay)就引進了這項技術，帕佩之後施行了美國第一起的面部移植手術。

目前還不知道面部移植後的新臉能持續多久，但他們猜測可能可以持續10到15年，只要不發生排斥反應的話。

(中時電子報)