好市多買鬆餅發現被「咬過」 網怒轟：老鼠人愈來愈多

2018年04月18日 22:23 中時電子報 林郁庭 、 莊楚雯

美式賣場好市多（Costco）給予客人方便，以「不滿意即可退貨」聞名，但也常傳出奧客的NG行徑，讓人很傻眼！近日有網友買了一盒起司鬆餅，他表示還沒拆開，卻發現裡面有一塊已經被人咬了一口，讓他覺得好噁心不敢再吃同一盒當中的其他鬆餅。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，表示「剛買回來的迷你起司鬆餅還沒開，卻發現裡面有一個已經被人啃一口」，雖然他家人說這半個扔掉就好，「但我還是覺得好噁心叫他們別吃了」。原PO感嘆：「那些沒公德心的人自己爽到卻苦了我們買回家的人，覺得無奈！」原PO也在留言中表示，已經跟賣場那邊溝通了，他們說會處理，只是提醒大家真的要檢查，不要拿了就走。

照片一出，讓許多網友看了憤怒，紛紛譴責「跟雞翅是同一人所為嗎？真可惡！」、「為什麼有人要偷吃啊？誇張耶！」、「好市多應該要消毒了，老鼠愈來愈多」、「如果真的是人吃的，到底這些人有多貪小便宜啊」、「覺得奇怪為什麼偷吃不整顆拿走 咬一口又塞回去」。

不過也有人有不同看法，「可以拍清楚一點嗎？看起來像是烤的時候兩塊黏一起，剝開後的樣子」、「看起來沒有咬痕之類的，比較像是黏住撥開的」、「切口整齊，猜是烤完拆開黏住的兩顆造成的」。

(中時電子報)