律師說法》感情變調老公怒離婚 為了上億房產…後悔了

感情變調老公怒離婚，為了上億房產老公後悔了，提起離婚無效之訴。(示意圖/中時資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台南一名男子與妻開連鎖牛排店，經營有成，夫妻兩陸續購入價值上億不動產，應妻要求登記在妻名下。兩人後來感情生變，男子和妻怒簽離婚協議書，事後反悔，指妻子串通謀財，提起離婚無效之訴。訴訟中兩人相互指控，又當初離婚協議書上簽名的證人是妻在網路找到專作「離婚見證服務」之人。本案法官審理後認為，離婚協議書上2名證人都證稱沒親自聽聞劉男的離婚意願，而妻也無法證明她有轉達，判定兩造仍有夫妻關係，全案可上訴。

●法律評析

離婚證人不必與當事人相互認識或在場，但仍要親聞或親見雙方確有離婚真意。

法律規定離婚要件除雙方合意外，應具備：1、訂立書面契約。2、有二人以上證人之簽名。3、向戶政機關為離婚登記。其中須特別注意的是，離婚書面契約應有二人以上之證人簽名，依實務見解，證人是不必與當事人相互認識，也不限於協議離婚時在場的人，但必須是親聞或親見雙方當事人確有離婚意思的人才可以。所以本案例若是妻在網路上找到二位願意在離婚協議書上簽名的人，當初雙方當事人在談離婚時，該二名證人若未親自聽到或看到，而事後男方又否認有要離婚的意思，則二人的簽名不生離婚效力。另外，證人的簽名或蓋章不必於離婚書面作成同時為之，可事後加簽或補蓋。

男子不願離婚若是為爭取不動產，其做法未必能如願。

二人共同經營事業有成，約定將價值上億不動產登記在妻名下。該不動產登記妻名下應先推定為妻所有，男子若要主張全部或部分不動產為自己所有，只是暫時約定借用妻的名義登記，這部分男子要負起舉證責任，否則未必能如願將不動產索回。反之，若是雙方離婚或婚姻關係不存在，則男子可以行使夫妻剩餘財產分配請求權，向妻請求婚後財產即該不動產價值的一半。這個制度是立法者就夫或妻對家務、教養子女，婚姻共同生活貢獻所為之法律上評價。畢竟就本案例而言。價值上億的不動產是夫妻二人共同努力經營家產所換來。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
基隆警被發現猝死家中 死因待相… 癡漢車內頂濕美人妻褲 夫下一站…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。