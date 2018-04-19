律師說法》感情變調老公怒離婚 為了上億房產…後悔了

2018年04月19日 00:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台南一名男子與妻開連鎖牛排店，經營有成，夫妻兩陸續購入價值上億不動產，應妻要求登記在妻名下。兩人後來感情生變，男子和妻怒簽離婚協議書，事後反悔，指妻子串通謀財，提起離婚無效之訴。訴訟中兩人相互指控，又當初離婚協議書上簽名的證人是妻在網路找到專作「離婚見證服務」之人。本案法官審理後認為，離婚協議書上2名證人都證稱沒親自聽聞劉男的離婚意願，而妻也無法證明她有轉達，判定兩造仍有夫妻關係，全案可上訴。

●法律評析

離婚證人不必與當事人相互認識或在場，但仍要親聞或親見雙方確有離婚真意。

法律規定離婚要件除雙方合意外，應具備：1、訂立書面契約。2、有二人以上證人之簽名。3、向戶政機關為離婚登記。其中須特別注意的是，離婚書面契約應有二人以上之證人簽名，依實務見解，證人是不必與當事人相互認識，也不限於協議離婚時在場的人，但必須是親聞或親見雙方當事人確有離婚意思的人才可以。所以本案例若是妻在網路上找到二位願意在離婚協議書上簽名的人，當初雙方當事人在談離婚時，該二名證人若未親自聽到或看到，而事後男方又否認有要離婚的意思，則二人的簽名不生離婚效力。另外，證人的簽名或蓋章不必於離婚書面作成同時為之，可事後加簽或補蓋。

男子不願離婚若是為爭取不動產，其做法未必能如願。

二人共同經營事業有成，約定將價值上億不動產登記在妻名下。該不動產登記妻名下應先推定為妻所有，男子若要主張全部或部分不動產為自己所有，只是暫時約定借用妻的名義登記，這部分男子要負起舉證責任，否則未必能如願將不動產索回。反之，若是雙方離婚或婚姻關係不存在，則男子可以行使夫妻剩餘財產分配請求權，向妻請求婚後財產即該不動產價值的一半。這個制度是立法者就夫或妻對家務、教養子女，婚姻共同生活貢獻所為之法律上評價。畢竟就本案例而言。價值上億的不動產是夫妻二人共同努力經營家產所換來。

(中時電子報)