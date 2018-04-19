癡漢車內頂濕美人妻褲 夫下一站霸氣秒抓

2018年04月19日 00:02 中時電子報 張國欽

女子下地鐵後緊跟著色狼，後與丈夫聯手逮人送警。(圖／取自中國大陸看看新聞畫面)

江蘇省南京市袁姓女乘客，上月29日晚上搭地鐵返家，一名陌生男子突然從背後貼近，不料沒發現褲子濕了一片，伸手一摸驚覺是精液，於是打電話告訴在下一站等她會合的丈夫抓人，兩人裡應外合，聯手逮住色狼，這段影片在本月15日公開，網友：「這女生是高手啊！」。

被害女子指著褲子後方濕一片證據。(圖／翻攝自中國大陸看看新聞畫面)

據大陸《看看新聞》報導，事發當天袁女與往常一樣搭地鐵返家，由於尖峰時刻，車廂裡擁擠到幾乎「人貼人」程度，這時她身後突然有一名陌生男子貼近，她覺得很奇怪就主動往旁邊挪開，沒想到對方又偷偷跟上。

袁女此時還沒意識到遇見變態，直到第二次閃開，才發現褲子臀部位置濕濕的，伸手一摸竟然是精液，雖然受到驚嚇，但為了逮人，選擇假裝不知道，然後打電話給在下一站等著的丈夫，當列車到站時，便立即追上前質問，成功與丈夫將色狼制伏。

警方表示，這名王姓色狼是一名工廠作業員，年紀27歲，上車後發現袁女身材曼妙高聎，是他的菜，才動了壞念頭，用下體磨蹭對方的臀部，後被依猥褻罪拘留。

這段抓人影片在網路上公開後，網友們紛紛留言說：「這女生是高手啊」、「拜託警察沒收這種人的『犯案工具』吧」、「求老公的心理陰影面積啊」。

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(中時電子報)