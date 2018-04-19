癡漢車內頂濕美人妻褲 夫下一站霸氣秒抓

身材曼妙女子在人群擁擠的車內，易引起色狼動歹念。(示意圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
女子下地鐵後緊跟著色狼，後與丈夫聯手逮人送警。(圖／取自中國大陸看看新聞畫面)

江蘇省南京市袁姓女乘客，上月29日晚上搭地鐵返家，一名陌生男子突然從背後貼近，不料沒發現褲子濕了一片，伸手一摸驚覺是精液，於是打電話告訴在下一站等她會合的丈夫抓人，兩人裡應外合，聯手逮住色狼，這段影片在本月15日公開，網友：「這女生是高手啊！」。

被害女子指著褲子後方濕一片證據。(圖／翻攝自中國大陸看看新聞畫面)

據大陸《看看新聞》報導，事發當天袁女與往常一樣搭地鐵返家，由於尖峰時刻，車廂裡擁擠到幾乎「人貼人」程度，這時她身後突然有一名陌生男子貼近，她覺得很奇怪就主動往旁邊挪開，沒想到對方又偷偷跟上。

袁女此時還沒意識到遇見變態，直到第二次閃開，才發現褲子臀部位置濕濕的，伸手一摸竟然是精液，雖然受到驚嚇，但為了逮人，選擇假裝不知道，然後打電話給在下一站等著的丈夫，當列車到站時，便立即追上前質問，成功與丈夫將色狼制伏。

警方表示，這名王姓色狼是一名工廠作業員，年紀27歲，上車後發現袁女身材曼妙高聎，是他的菜，才動了壞念頭，用下體磨蹭對方的臀部，後被依猥褻罪拘留。

這段抓人影片在網路上公開後，網友們紛紛留言說：「這女生是高手啊」、「拜託警察沒收這種人的『犯案工具』吧」、「求老公的心理陰影面積啊」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

律師說法》感情變調老公怒離婚 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。