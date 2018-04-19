2018澎湖國際海上花火節盛大登場 澎湖福朋喜來登推「絢麗煙花‧夜燦菊島」住房專案

2018年04月19日 09:00 中時電子報 綜合報導

乘遊艇賞花火、星光港灣BBQ，體驗最迷人的初夏假期!

初夏夜空最引頸期盼的風景，2018澎湖國際海上花火節將於4/19至6/21盛大登場，絢麗煙花綻放澎湖灣，點亮菊島星空！澎湖福朋喜來登酒店推出『絢麗煙花。夜燦菊島』住房專案，4/1至6/24入住港景豪華雙床客房平日兩天一夜兩人成行每人只要3,995元起，平日三天兩夜兩人成行每人5,995元起！

無邊際泳池。(澎湖福朋喜來登酒店提供)

『絢麗煙花。夜燦菊島』住房專案中，包括在風光明媚的菊島大啖海鮮，品嚐大海原味，或是在星光港灣環抱下體驗不一樣的海島BBQ、持澎湖博物館周遊護照趴趴走，走透透澎湖人文景點；旅客可選擇搭乘遊艇賞煙花、品嚐澎湖排隊美食，亦或是在春紛午后享用午茶，啜飲菊島特調等多樣化玩轉方式，讓您體驗最迷人的澎湖海上花火節，來一場與眾不同的澎湖之旅！

澎湖花火節。(澎湖福朋喜來登酒店提供)

港景豪華雙床客房。(澎湖福朋喜來登酒店提供)

澎湖福朋喜來登酒店【絢麗煙花‧夜燦菊島】優惠專案(2018/4/1-2018/6/24)

港景豪華雙床客房

兩天一夜 兩人成行：平日每人NT$3,995起

三天兩夜 兩人成行：平日每人NT$5,995起

宜客樂海港百匯自助餐：早餐二客。

菊島饗宴二客 (二選一)

宜客樂自助晚餐 或 星光港灣BBQ饗宴

(*限期開放，名額有限，額滿即止)

精選特色行程 (二選一)

「海上夜泊賞煙火 ‧ 瘋菊島美食」或「春紛午后 ‧ 醺然菊島夜」

「海上夜泊賞煙火 ‧ 瘋菊島美食」:

*限4/19-6/21觀音亭施放場次，採預約制

(1)海上夜泊賞煙火乙次

(2)澎湖排隊名店150元折價劵兩張

「春紛午后 ‧ 醺然菊島夜」:

藍洞雙人下午茶乙套、Swave微浮酒吧特調兩杯

【加贈好禮】

1. 澎湖走透透：澎湖博物館周遊護照二份

(含澎湖11景點門票)

2. 獨享餐飲9折優惠

3. 澎湖機場與酒店來回定時定點巴士接駁各乙次

詳盡優惠與活動內容請上澎湖福朋喜來登酒店官網，2018澎湖國際海上花火節詳盡資訊與活動請上澎湖縣政府網站查詢。

訂房專線:06-9265048

(中時電子報)