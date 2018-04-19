亞運》保齡球館全新完工 設計、燈光獲好評

2018年04月19日 06:47 中時電子報 李弘斌 ／印尼巨港報導 ／印尼巨港報導

印尼亞運興建全新保齡球館，內部裝潢已經完工，40個球道一字排開，令人眼睛一亮。（李弘斌攝）

我國曾於1998曼谷亞運保齡球賽席捲6金，可惜後來「飛碟球」在國際賽式微。今年印尼亞運斥資700萬美元（約新台幣2億683萬），在巨港賽區興建全新保齡球館，中華隊教練林聖峯試打後盛讚設計與燈光均達國際標準，希望代表隊8月在此締造佳績。

印尼亞運場館整建進度不一，相較於棒球場才剛動土，自由車館外裝OK，最關鍵的內裝賽道仍在趕工，幾乎完全竣工的保齡球館只剩外觀的造景尚未完成，40個球道一字排開，的確令人眼睛一亮。林聖峯也穿上保齡球試打，以一次漂亮strike贏得滿堂彩。

印尼亞運保齡球賽將在位於巨港的全新場館進行，目前只剩外部造景工程尚未完成。（李弘斌攝）

「球館的燈光、空間整個設計完全按照保齡球的規格，試打的結果，球道的感覺也很好，很平，」林聖峯說：「上屆仁川亞運我們拿到1金1銀，去年亞洲室內運動會1金2銅，12月的世錦賽1金3銀2銅，希望挾著這個氣勢到亞運會，在好的場地有好的表現。」

今年亞運保齡球比賽的獎牌數「縮水」，取消了個人賽與全項，男、女項目僅各4面金牌，當然，林聖峯也不排斥加起來能有超過曼谷亞運6金的成績，「讓我們的保齡球更有競爭優勢，是我們現在最想做的！」

1998曼谷亞運中華隊在保齡球項目席捲6金，今年雅加達亞運保齡球項目「縮水」，取消了個人賽與全項，不過林聖峯強調，就算獎牌減少，男、女加起來仍有機會超越6金的隊史紀錄，也是他對今年亞運的期許。

南蘇門答臘省官員表示，亞運保齡球館總共費時6個月興建，等到賽會結束之後，球場也會正式對外開放營業。

(中時電子報)