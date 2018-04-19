參訪學校 總統洩露了讓她會興奮的原因

2018年04月19日 04:44 中時 曾薏蘋

蔡英文總統台灣時間18日參訪史瓦濟蘭技術學院，總統心情很好，致詞中透露了她好心情的原因，總統說，「史王說要我們把這裡當家裡，我真的像在家一樣，我當教授15年，看到學生都很興奮。」因為早上行程才看到了年輕醫生，隨後又見到一群未來工程師。

總統還當場宣布一個好消息；她說，她在這裡要宣布一個新的計畫，會提供100個獎學金名額給史國經濟上需要支援的學生，讓這些學生在史瓦濟蘭技術學院完成3年的學業，她希望在座的每一位，回去鼓勵身邊的朋友、鄰居來申請。

總統18日的參訪行程，神情輕鬆許多，尤其參訪史瓦濟蘭技術學院看到幾多年輕學子，心情大好，致詞也幽默許多，笑聲不斷，總統說，她在這房間，看到年輕世代，「我是說，坐在後排，不是前排（的官員）。」語畢，總統自己都哈哈哈笑了起來。

總統致詞時指出，「史王說要我們把這裡當家裡，我真的像在家一樣，我當教授15年，看到學生都很興奮」，看到年輕醫生，現在在學校又看到這麼多未來的工程師，「你們是史國的未來，恭喜，未來會提供更好的技術教育，支持史瓦濟蘭經濟。」

總統表示，她知道史瓦濟蘭的學生很喜歡台灣來的老師，會鼓勵更多台灣的老師來史瓦濟蘭教學，特別是「扎根教育計畫」需要更多的教師。同時，也有史瓦濟蘭的老師，在到台灣進修取得碩士學位後回到史瓦濟蘭任教，也相當受到學生的喜愛。她也鼓勵未來能有更多史瓦濟蘭的學生能夠到臺灣去求學及接受訓練。

總統表示，她知道來自台灣的宏碁公司及華碩文教基金會準備了特別的禮物要送給史瓦濟蘭的教育部。非常感謝宏碁公司及華碩文教基金會提供這麼好的禮物，來支持史瓦濟蘭下一個世代的發展。

隨後，總統見證宏碁公司捐贈平板電腦100臺、華碩文教基金會捐贈平板電腦及筆記型電腦各100臺予史國政府，由外交部長吳釗燮代表捐贈，史方則由教育暨訓練部部長馬谷拉代表接受。

(中時)