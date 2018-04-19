總統：台灣不會在非洲缺席

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中時

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，對於大陸近年來積極投資非洲，總統台北時間18日晚間晚宴非洲南部地區僑胞時表示，「台灣不會在非洲缺席。」

總統致詞時表示，我們現場有史瓦濟蘭在地的僑團，也有遠從南非、賴索托及莫三比克這些國家來的鄉親朋友，她要特別感謝大家遠道而來，很高興見到大家。

總統指出，這是她就任以來第一次到非洲。每一家台灣企業在非洲的投資，不僅代表了台灣人敢衝敢拚的決心，也創造在地發展的契機。 「我要藉這個機會謝謝你們」。明天她也將參訪技術團，台灣的農技團在史瓦濟蘭大大小小的農場裡，正大力推廣新的農業技術。

總統認為，踏實外交、互惠互助，這是臺灣現階段的對外策略。這個策略能夠發揮效果，就是靠在座各位每一天的努力。

總統提及，史瓦濟蘭公共工程暨運輸部長桂琳蒂（Lindiwe Dlamini）今晚蒞臨宴會是對的，因為今天有很多坐在現場的台商朋友都有機會到史瓦濟蘭投資，所以部長很興奮，希望有興趣到史瓦濟蘭的朋友，可以和她詢問瞭解。

總統強調，台灣不會在非洲缺席。臺灣有能力為史瓦濟蘭，以及整個非洲做出更多貢獻，台灣也應該積極參與這個具有高度潛力的市場。我們期待與各僑界、商界領袖，共同來打拚，創造台灣和非洲各國更緊密、更友好的關係。

(中時)

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