西南航空意外 救了百名乘客的人是她...

2018年04月19日 04:59 中時電子報 陳舒秦

西南航空1380號班機在高空飛行發生引擎爆炸，卻奇蹟讓一百多名機上乘客和空服人員生還，這一切都歸功於臨危不亂的女機長舒爾特(Tammie Jo Shults)，因為她鎮定地緊急降落，救了百條性命，她曾是美國海軍首批F-18戰鬥機女飛行員之一。

56歲機長舒爾特（Tammie Jo Shults）在事發後冷靜通知地面的空中管制人員，「客機遺失部分組件，我們要減慢速度。」即使舒爾特獲知有人被吸出機窗外，自始至終都能保持鎮，更要求機場派出救護車及醫護人員待命。客機降落後，才向乘客廣播稱，飛機已安全著陸。

乘客柏曼更分享當時情況，飛機傳出巨響後，失速機身陡降100呎 ，感覺機長正努力控制飛機，更告知乘客，將準備面臨猛烈撞擊；最後機長重新控制住飛機，安全降落，他表示：「感謝上帝，感謝機長。」驚魂甫定的乘客讚揚女機長，形容她是「上帝派來守護眾人的天使」

舒爾特自幼渴望飛行的她曾打算在高中畢業後展開飛行生涯，但不成功。1983年畢業於中美拿撒勒大學，本來申請加入空軍，未被允許參加飛行員測驗，但海軍接納了她。舒爾特成為海軍有史以來首批戰鬥機女飛行員之一，更是駕駛F-18戰鬥機的首位女性，之後她曾為飛行教官。

驚

(中時電子報)