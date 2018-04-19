4月19日三報頭條要聞

2018年04月19日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

美國總統川普與北韓領導人金正恩將舉行歷史性峰會，《華盛頓郵報》17日驚爆川普已派國務卿提名人、中央情報局局長蓬佩奧，於復活節期間進行「袐密外交」，在平壤和北韓領袖金正恩會面。川普稍後在推特證實金、蓬見面，稱雙方互動良好。美朝一度劍拔弩張，全世界還以為要開戰，結果美竟派密使赴朝，全球顯然都被表象給矇了。

大陸解放軍台海實彈軍演昨在福建泉州外海登場。從石獅將軍山軍營外沙灘望去，不時可見拿著紅旗的解放軍官兵來回穿梭，疑似測量炮擊陣地，崇武營區附近沙灘淨空，現場不時傳來震懾人心的炮聲。央視昨晚稱，解放軍陸軍航空兵部隊昨在東南沿海舉行跨晝夜海上實彈射擊演練；央視並引用國台辦主任劉結一的話，點名行政院長賴清德，並講：「實彈演習，台灣的賴清德們，聽懂了嗎？」

政治為什麼複雜？原因在於公諸於外的消息和現象，往往和檯面下運作目標嚴重相悖，因此讓人看得眼花撩亂，掌握不了政治變化多端的本質。美朝之間的祕密外交公諸於世，同樣道理可能也適用於兩岸關係。

◎工商時報

大陸解放軍台海實彈軍演昨在福建泉州外海登場。從石獅將軍山軍營外沙灘望去，不時可見拿著紅旗的解放軍官兵來回穿梭，疑似測量炮擊陣地，崇武營區附近沙灘淨空，現場不時傳來震懾人心的炮聲。央視昨晚稱，解放軍陸軍航空兵部隊昨在東南沿海舉行跨晝夜海上實彈射擊演練；央視並引用國台辦主任劉結一的話，點名行政院長賴清德，並講：「實彈演習，台灣的賴清德們，聽懂了嗎？」

香港雖早已是北京中央轄下的一個特別行政區，但港幣匯率迄今仍與美元緊密聯繫，匯價水平幾乎是「釘住美元」。但港幣這套和美元亦步亦趨的聯繫匯率制度，近日遭遇嚴酷挑戰；即美元升息引發香港哄搶美元套利風潮，致港幣匯價遽然挫跌、衝撞底線，迫使港府金管局大拋美元、買進港幣，以免港幣匯率貶破底線。這也顯示港幣和美元聯繫匯率制度在國際財經新形勢考驗下，存續相當吃力；它將何去何從，殊堪海內外財經界密切關注。

內政部次長花敬群昨（18）日宣布，將推出「實價登錄2.0」版，讓民眾獲得更透明、即時、正確的不動產交易資訊。主要變革包括未來申報義務人由地政士，修改為買賣雙方，未來實價登錄也會揭露到每一個門牌與地號。

◎旺報

大陸解放軍台海實彈軍演昨在福建泉州外海登場。從石獅將軍山軍營外沙灘望去，不時可見拿著紅旗的解放軍官兵來回穿梭，疑似測量炮擊陣地，崇武營區附近沙灘淨空，現場不時傳來震懾人心的炮聲。

大陸解放軍18日在福建省泉州灣附近的台灣海峽水域進行以「打擊台獨」為名義的實彈演練，外傳由大陸自主研發、被譽為世界最強火箭炮、射程覆蓋台灣南北的「衛士-2D」也參與了此次軍演。但相比對岸的軍事升溫，我國防部則淡然以對，國防部長嚴德發18日並沒有進入衡山指揮部坐鎮，也沒有擴大近日在金門、馬祖的演習規模，國防部並於當天發布《時時刻刻》影片，強調國軍為捍衛國家安全已做了最好準備。

大陸央視第一頻道綜合台，在18日晚間新聞，特別報導大陸陸軍航空兵部隊開始在東南沿海舉行跨晝夜海上實彈射擊演練。演練全程在複雜電磁環境下進行。直升機低空掠海突防，在特定海域自主規劃攻擊航線、偵察搜索目標，用導彈和火箭彈對目標實施攻擊。央視透過新聞報導，也凸顯福建軍演反台獨的針對性。

(中時電子報)