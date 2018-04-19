NBA》漢米爾頓：里歐納德不是第二個鄧肯

里歐納德(左)與馬刺總教練帕波維奇。(美聯社)

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中時電子報

里歐納德(Kawhi Leonard)與馬刺的裂痕看似愈來愈深，《華盛頓郵報》等媒體指出馬刺仍無意賣出里歐納德。前活塞冠軍射手漢米爾頓(Richard Hamilton)在CBS的節目指出，里歐納德應該不會走。

漢米爾頓說：「這件事的起因是，里歐納德自認他的傷勢被球團誤診，如同塞爾提克之於湯瑪斯(Isaiah Thomas)，里歐納德不再信任球團，決定靠自己的團隊來復健。」

不過里歐納德最後會因此出走嗎？

漢米爾頓說：「我認為他會留下的。看看艾卓吉(LaMarcus Aldridge)，艾卓吉也曾嚷著要離開，抱怨自己球權變少，但是總教練帕波維奇(Gregg Popovich)許諾他更多的出手機會，成功安撫了他。所以我認為(里歐納德)他們是可以言歸於好的。」

然而這次的風暴還是傷透了帕總的心。漢米爾頓說：「帕總曾經把里歐納德視為第二個鄧肯(Tim Duncan)，是個像吉諾比利(Manu Ginobili)、帕克(Tony Parker)一樣乖巧聽話的球員。但里歐納德不是鄧肯，他有自己的想法。」

帕波維奇與鄧肯可說是職業籃壇最偉大的一對師徒，兩人合作20年，有情有義，有始有終，可見帕總原本對里歐納德的期望有多深，因此漢米爾頓認為帕總不會這樣輕易就放棄他手下最優秀的球星。

(中時電子報)

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