鐵票倉將崩盤？高雄餐廳掛「民進黨不倒 經濟不會好」海報

高雄知名餐廳「雅宴招待會館」門口掛上「民進黨不倒 經濟不會好」海報。（擷取自鄭東元臉書）

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中時電子報

蔡政府執政近兩年，力推的許多政策引發民眾不滿，導致民調持續下滑，經濟也未起色。高雄知名餐廳「雅宴招待會館」負責人鄭東元日前因城市整體消費力持續下降等因素結束營業，他自製「民進黨不倒 經濟不會好」海報掛在門口表達不滿，引起路人注目。

蔡政府上任後，因不承認九二共識，導致兩岸關係急凍。對內也因推行的政策包括新南向政策、前瞻計畫、年金改革等引發民怨。此外，台灣經濟也未見成長。日前宣布投入國民黨高雄市長初選的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，曾說他如能當選高雄市長，會以股票上市公司的經營方式為高雄衝經濟。

然而，高雄的「雅宴招待會館」日前結束營業，負責人鄭東元接受中評社訪問時指出，高雄從過去全台第二大城淪為老三，城市整理消費力也持續下滑，高雄留不住年輕人及高端市場。他說高雄的經濟出現嚴重問題，而民進黨整天搞政治卻不關注基層百姓經濟民生及招商引資。

鄭東元日前自製寫上「民進黨不倒 經濟不會好」的大海報掛在門口，他說民進黨在高雄長期執政，但高雄景氣每下愈況，因此自製海報表示不滿。他強調，「民進黨在高雄執政這麼久是時候該政黨輪替了」。向來被認為是綠營鐵票倉的高雄出現這樣的海報，引來許多路人注目。民進黨執政以來，民調持續下滑，也讓外界關注這樣的情勢將對未來選舉造成多大影響。

(中時電子報)

文章來源：中評社

文章來源：鄭東元臉書

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