美日高峰會談同意 展開兩國新框架的貿易協商

2018年04月19日 09:22 中時 黃菁菁

美日高峰會談19日凌晨(台北時間)在美國佛羅里達舉行，會談聚焦在貿易和北韓問題，在貿易問題上，雙方的主張仍呈平行線，美國盼展開美日雙邊自由貿易協定(FTA)談判，日本則盼美國能重返跨太平洋經濟夥伴協定(TPP)，最後雙方同意在實現自由、公平、互惠貿易的原則下，展開新框架的雙邊貿易協商。

美國總統川普與到訪的日本首相安倍晉三於19日凌晨在佛羅里達打完高爾夫後，舉行約1個半小時的美日高峰會談，雙方的經濟閣員也出席。川普與安倍隨後召開聯合記者會，發表兩天會談的成果。

川普在記者會一開始表示，「我們與日本之間有巨額的貿易逆差，希望能減少逆差，在不遠的未來達到平衡。」他同時也提及，「日本預訂了許多戰鬥機和客機」，指日本採購美國製品對平衡美日貿易均衡作出貢獻。

川普還要求日本開放汽車市場，他表示，「我喜歡講自由、公正且互惠。日本必須去除美國汽車對日出口時的障礙。」

安倍則強調，「亞太地區是牽引全球經濟強有力成長的中心，期盼美日能同心協力，擴大兩國的貿易與投資。美日共同在亞太地區擴大符合21世紀，自由、公正、相互貿易往來的協商框架是很重要的。」

針對美國重返TPP的問題，川普強調，「我不想重返TPP，較屬意兩國間的FTA」，安倍則強調，「TPP對美日兩國都是最佳的選擇」。雙方同意，為了實現自由、公正且相互的貿易往來，由美國貿易代表萊特海澤和日本經濟大臣茂木敏充展開兩國間新框架的貿易協商。

有關美國針對進口鋼鐵、鋁材課徵懲罰性高關稅措施，日本是否能獲豁免之提問，川普表示，日本能否豁免今後還有待協商，我認為未來會全面撤除關稅，但要先解決美日貿易逆差的問題。

針對北韓問題，兩人都表示，除非北韓以完全、不可逆且可驗證的形式廢棄核武、飛彈計畫，否則仍將最大限度地對北韓施壓。有關日本關心的綁架問題，川普表示，「對我而言，綁架問題也很重要」，他承諾「將在美朝高峰會談上提出綁架問題，將為日本盡全力」。

針對美朝高峰會談的舉行時期，川普表示，「在最近幾週以內將會舉行美朝高峰會談」、「希望能成功」，但他也表示，「如果判斷將沒有成果、不會成功的話，也可能不召開美朝高峰會談。」

(中時)