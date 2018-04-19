蔡政府這舉動！民進黨吃香喝辣20年 台灣百姓要苦20年

行政院長賴清德(左)、總統蔡英文(右)。（本報資料照片）

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中時電子報

自由作家洛杉基昨在臉書發文「我們是否都著了小英的道了？」因為近期都在修理吳茂昆，放過了小英。事後有網友提醒還有更重要的事「離岸風電馬上就要簽約」在此，洛杉基呼籲「大家別跟著蔡、賴二人的笛聲走，都把注意力放在通敵的吳茂昆身上，卻忽略了一件將戕害台灣未來20年的大事」。

洛杉基貼出臉友留言「離岸風電馬上就要簽約，這才是天大的事情；6600億x20年=一兆三後面一堆零，提供的電力有多少？別人購買電價格在一度兩塊多一點，為什麼民進黨要付6塊多一度？這一簽，民進黨吃香喝辣穩穩20年，重點在台灣百姓要苦20年啊！」。

網友斷定絕對超過這價格，維修的代價是非常昂貴的，這些電風扇泡在海水裡，還有年年颱風來吹，都還沒有談到對於環境的破壞，海資源生物的影響對候鳥和昆蟲的傷害，譬如候鳥和蝴蝶遷移，太多太多了，這麼大的騙局似乎大家都一點也不關心不在乎？還有那個孔雀屁眼海水計劃又是幾千億的騙。

現在民進黨的態度就是對大家當作看不到，你們罵、你們吵隨便請便，約照樣簽你們又能怎樣？就是這樣的態度，網友質疑「各位，還能等到年底等到兩年後嗎？」。

洛杉基也呼籲大家別跟著蔡、賴二人的笛聲走，都把注意力放在通敵的吳茂昆身上，卻忽略了一件將戕害台灣未來20年的大事。老百姓可千萬不要被蔡政府所釋放出來的煙霧彈給矇了！

(中時電子報)

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文章來源：洛杉基 臉書

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