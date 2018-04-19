台中市推廣偏區犬貓絕育3合1 超過300隻犬貓完成

台中市推廣偏區犬貓絕育3合1，目前已超過300隻犬貓完成絕育！（陳世宗翻攝）

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台中市政府動保處為從源頭管理犬貓數量，今年犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射3合1活動正式開始，於偏區或獸醫醫療資源缺乏區提供免費犬貓絶育外，3月起至今已為337隻犬貓完成絶育；4月29日，5月6、9、20日及6月3、24日均安排免費活動，歡迎飼主帶著犬貓參加。

動保處指出，犬貓絕育好處良多，公犬貓進行絕育可減少罹患前列腺疾病、防止睪丸癌及性病的機率；母犬貓絕育可降低罹患乳腺癌、卵巢癌和子宮蓄膿的風險，避免假性懷孕現象，也避免意外懷孕生產大幅增加犬貓數量。

植入晶片進行寵物登記，可增加找回走失犬貓的機會，台中市每年約有400隻以上走失的犬貓，因寵物登記回到溫暖的家；注射狂犬病疫苗則可減少犬貓生病的風險。

動保處表示，犬貓絕育3合1活動，凡設籍台中市且年滿20歲的市民均可報名，採預約制，民眾預約時請留相關資料，將於活動前1至5日個別電話聯絡，確認動物狀況，並告知注意事項及時間地點，活動當天並請攜帶身分證正反面影本前往現場完成報到手續；另寵物注射的狂犬病疫苗若於1年有效期限內，則請再攜帶注射證明書。

動保處強調，考量犬貓絕育的手術及麻醉風險，不提供如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，且犬貓健康狀況需良好，並於術前至少禁食禁水8小時以上。詳細活動場次或洽詢更多資訊，請至台中市動保處網頁查詢。

(中時)

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