台灣鯛遊日掉手機超狂要求 拾主爆氣遠送45公里警局

日本長野輕井澤是台灣民眾喜歡前往的景點。（達志影像/shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

台灣鯛在日本秀下限，終於遭踢鐵板了！有網友發文，在日本長野輕井澤撿到台灣同胞手機，失主竟要他送到草津，拾主回應路不熟又太遠，不方便送達，失主卻暗指他侵佔手機，氣得拾主將手機送到45公里處的鄉下警局。大批網友看到鯛民被懲，頻呼大快人心。

網友昨（18）日在《批踢踢日旅板》代po文表示，當天下午在輕井澤的旅館撿獲台灣遊客的手機，一開始是日本友人發現陌生手機鈴聲在響，接聽後聽不懂對方講中文，便轉手換他接聽，聽聲音是年約20-30的男生，兩人便展開一段對話。

失主表示現在人在草津，要求手機送到那裡。但網友指出，輕井澤到草津要40分鐘，路途頗遠且不知怎麼走。對方問他何時回台灣，網友稱最快也要明年，這時對方竟暴怒責問，你是偷了手機心虛嗎？來玩怎不知何時回台灣，質疑他不想還在找藉口，並暗指網友是要侵佔他的手機，最後還撂話若不送去還他，他要報警。

網友聽了也火了，豈有撿到手機還被罵之理，就說「我現在就幫你送去警察局，你自己去領」，這時對方又表明不會日文，網友爆氣回說，「你會不會日文不關我的事，等等會告訴你送到哪個警局」。

還在練習開車的他，決定開車把手機送至45公里外的長野市警局，除了車程，再加填寫資料半小時，來回共花2個多小時。朋友問他為何跑到這麼遠的警察局，這樣太浪費油錢，他表示台灣人遺失手機，做好事送警局是應該的，順便附上警局地址和交通方式。

網友後來發文補充說，自己是長期旅日的台灣人，因為今年才回去過，因此明年才會回台灣。

其他網友看了頻搖頭，「太傻眼了吧！真的是兇猛雕魚」、「有夠衰 碰到這種人」、「結果害警察對台灣印象不好」、「丟手機這什麼態度，沒遇過壞人？」、「台灣之恥…」。

看到對方被整治，網友大喊太帥了，但有人覺得原po人太好，ˋ還可以這樣教訓台灣鯛。「應該送軍艦島的，讓他一日遊啊」、「裝到防潮箱裡面，放到海裡漂」、「沒水準的手機丟水溝就好了」。

有網友又說，也碰過這樣的鯛魚，「低智商就別出國了，丟人現眼。我來澳洲多年也遇過不少類似這樣的人，嚇得我寧可做個邊緣的台灣人。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

有這種道理？運將送回遺落手機收300元車資 失主竟說要告
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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