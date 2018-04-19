台中胖子修行動餐車烤香腸排隊美食

蔡嘉修開設「胖子修行動餐車」，很多人追著他的烤香腸跑。（盧金足攝）

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「胖子修行動餐車」的原味香腸，在台中市西屯區的櫻花黃昏市場，客人「呷好鬥相報」。（盧金足攝）
胖子修行動餐車的烤香腸，「烤」驗老闆的真功夫。（盧金足攝）
胖子修老闆超大方，包括洋蔥、白蘿蔔和嫩薑三種小菜，讓客人自取，配香腸很對味。（盧金足攝）
蔡嘉修賣的烤香腸，採現點現烤。（盧金足攝）
胖子修行動餐車，也是網紅名攤。（盧金足攝）

位在台中市西屯區櫻花黃昏市場的「胖子修行動餐車」，之前餐車四處出沒，很多人想買烤香腸，常要追著他的餐車跑，現在福星路近弘孝路口設攤，有的客人天天報到，老闆蔡嘉修綽號「胖子修」，和很多客人都變成好朋友，買烤香腸，有時還會請你試吃花生糯米腸，超受歡迎的原味香腸，配上自製的爽口小菜，成為網紅名攤。

胖子修的香腸是現點現烤，烤到嫩脆飄香，還奉送洋蔥、白蘿蔔和嫩薑三種小菜，清脆爽口，配香腸吃解膩，一口接一口停不了，採自助式打包，醬料也自取。

蔡嘉修建議，「黃白黑」醬料吃法採一比一最對味，黑色是醬油、白色是糯米醬、黃色是蒜頭，還有紅色甜辣醬，醬料用夾鏈袋包回去混合，視個人口味調整，讓客人享用安心的美食古早味。

為讓顧客有多重選擇，又不怕全是香腸吃太膩，特別組合兩個特餐，一個是招牌特餐，包括2條原味香腸加上花生大腸6兩，另個大受歡迎的小豬特餐，餐點除2條原味香腸加上花生大腸6兩，還有四分之一的鹹豬肉，三種組合各有風味。

「我做香腸的老師，就是網路食譜！」蔡嘉修說，網路很多人PO出好吃香腸、糯米腸的方法，剛開始如法泡製，後來做出心得，加以創新，成為大排長龍的店，他說「真材實料，衛生健康！」客人呷好鬥相報。

蔡嘉修表示，以前在裝修冷氣，但重量負擔大，身體承重受不了，決定改行，從賣香腸、糯米腸開始，很多人愛吃路邊攤烤香腸，現在櫻花黃昏市場有固定攤位店面，還有桌椅方便內用，平民美食烤香腸就是要趁熱吃。

胖子修行動餐車

地址：台中市西屯區福星路近弘孝路口

逢甲櫻花黃昏市場

營業時段：下午2點到晚上8點

電話：0955-987778

售價：原味香腸30元

休假日：不定期，公休日會公布於「胖子修行動餐車」臉書專頁

(中時)

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