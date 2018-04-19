影》陸跨晝夜台海實彈演習畫面曝光

中共陸軍航空兵4月18日在東南沿海舉行「跨晝夜海上實彈射擊演練」，多型武裝直升機密切配合。（央視截圖）

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中時電子報

解放軍18日上午8時到晚間23點30分，在台灣海峽舉行實彈軍演，演習禁航區位於福建泉州外海，距離金門僅45公里。許多專家認為，北京會在南海大規模軍演後，隨即在台灣海峽軍演，意在展示武力，警告美國和台灣不要走得太近。

據央視報導，中共陸軍航空兵在東南沿海舉行「跨晝夜海上實彈射擊演練」。多型武裝直升機密切配合，全面檢驗陸航部隊海上全天候作戰能力。

央視18日晚稱，這次演練緊貼實戰，全程在複雜的電磁環境下進行，飛行員駕駛武裝直升機，低空掠海突防，並在特定海域自主規劃攻擊航線，自主偵察搜索目標，使用飛彈和火箭彈，對海上浮動靶標和類比艦船等多個目標實施攻擊。

中共陸軍航空兵副旅長楊保衛指出，這次海上實彈演練，重點是按照「真、難、嚴、實」的要求，在環境上強調夜間、海上和複雜電磁環境，而在戰法上則強調盡遠攻擊、協同攻擊、多彈種連續攻擊，方法上強調自主偵察，臨機決策與全方位提高部隊實戰能力。

央視稱，由於夜間能見度不足，觀察距離受限，駕駛在飛行過程中，利用夜視鏡閉光駕駛，依靠飛機儀錶進行海上突防，利用紅外、微光等多種夜間識別裝置完成目標搜索，執行火力打擊任務。

《環球時報》稱，這些演習包括營級兩棲登陸，以及一些實彈訓練。而《外交家》（The Diplomat）網18日指出，五角大廈在最新的中國軍力報告中評估，中共海軍陸戰隊比較可能肩負南海或東海方向的奪島任務，而中共陸軍的兩棲部隊則是針對台灣。

(中時電子報)

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