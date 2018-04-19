NBA》帕波維奇愛妻過世 痛批媒體亂造謠

馬刺總教練帕波維奇的愛妻艾琳今天驚傳過世噩耗。(美聯社)

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中時電子報

就在馬刺當前處於首輪0勝2敗落後的危急關頭，馬刺總教練帕波維奇卻遇上空前噩耗，因為馬刺官方19日宣布，與帕波維奇結婚40年的妻子艾琳已在今天過世，難怪帕總會在今天訓練過後，直接痛批媒體造謠發洩內心情緒！

帕波維奇與妻子艾琳育有兩子與兩名孫子，不過最近這段期間，艾琳一直臥病在床，如今驚傳突然過世，馬刺總管布福德希望外界尊重帕波維奇的隱私，「我們為了艾琳的過世感到痛心，她是1位堅強、傑出與友善的女性。」

只是馬刺當前不僅處於0比2落後，當家一哥里歐納德與球團之間也爆內訌，美媒甚至暗示，很多人把帕波維奇針對艾卓吉的讚美，當作抨擊里歐納德的另類方式，這種無厘頭的謠言，當然讓才剛痛失愛妻的帕波維奇更加憤怒。

「很多人是指哪些人？他們是誰？你有數過人數嗎？我想那是你剛剛編造出來的謠言！」帕波維奇相當不客氣地回擊媒體提問，畢竟跟自己結婚40年的愛妻才剛過世，還須面對這些外界謠言或批評，帕總已經算是很有風度了。

杜蘭特也替帕波維奇的遭遇感到難過，「我為他與他的家人祈禱，我想整個NBA大家庭都會支持他，我替他感到相當難過。」跟帕波維奇私交甚篤的勇士總教練科爾，更是不願對外發表評論，勇士將在20日跟馬刺進行第3戰。

(中時電子報)

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