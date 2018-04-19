華航賣飛機給史瓦濟蘭？ 原來國王想要這一架.....

2018年04月19日 09:15 中時電子報 李靖棠

據中央社報導，總統蔡英文正出訪非洲友邦史瓦濟蘭，傳聞華航有意在國王恩史瓦蒂三世（Mswati III）50歲大壽之際，以「友情價」向友邦出售飛機。對此傳聞，華航董事長何煖軒指出，事實上，史瓦濟蘭與華航早在2015年5月就簽訂備忘錄，國王囑意的是，一架退役的華航空巴A340-300型客機。

何煖軒表示，「一切價格都按照合約，我們目前協史國訓練維修、空服等人員，並將在今年5月份前受訓完畢，客機則早在2016年就已交付史瓦濟蘭，並無所謂的友情價格之說。華航與許多國家或航空公司都走得非常近，我們是做生意，希望我們的朋友愈多愈好。」

由空中巴士（Airbus）研發製造、與「空中女王」波音747（Boeing 747）同屬四引擎長程廣體客機，也是空中巴士的首款四引擎長程客機。1991年首次試飛、1993年投入服役，A340是最安全的飛機之一，自開航至今無人在意外中死亡。以本文所提的A340-300型而言，以3級艙等配置最大可乘載295人、最大飛行距離為13,700公里，使用被譽為空中最安靜的CFM56渦輪扇引擎，華航於2001年首度引進空巴A340型客機，機隊共購買6架、租賃1架為貨運之用，已在去年全數退役。

華航去年將最後一架A340-300型客機送往美國封存，隨著節省燃油耗能成為飛航主流，過去負責飛航歐州、北美、澳州等長程航線的A340，將以新型的波音777與空巴A350客機替代，負責未來的長程與跨洲航線。

(中時電子報)