新教長赴陸爭議、卡管案 陸委會：若有必要就組審議會確認

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教育部長吳茂昆接連被爆料在中國大陸講學，陸委會副主委邱垂正今表示，希望從整個法律制度出發，不會針對個案，讓未來國人有清楚標準可遵守，包括外界關切的個案；有必要的話，也會跟相關機關會同組一個審議委員會協助確認。

從準台大校長管中閔到教育部長吳茂昆不斷被外界爆料赴中講學，造成外界質疑。邱垂正今在立法院外交國防委員會接受媒體訪問時表示，有關《兩岸人民關係條例》第33條或是相關函釋，他們是希望從整個法律制度出發，不會針對個案。

邱垂正指出，針對這次很多的個案，陸委會跟相關部會把相關爭議釐清，讓未來國人有清楚標準可遵守，包括大家關切的個案。

邱垂正表示，依照《兩岸人民關係條例》第33條第五項規定，相關個案都必須由任職機關進行事證查處。陸委會有必要的話，也會跟相關機關會同組一個審議委員會協助確認。

邱垂正強調，（上述個案）現在所屬的權責主管機關正在查處，政府一定會以負責任的態度，把相關分歧釐清，讓國人或學校老師有清楚的標準可遵守。

對於昨日中國大陸軍演，邱垂正強調，任何中國大陸對台灣的針對性軍演，無助兩岸關係的改善，也傷害兩岸人民的情感，也與中國領導人追求兩岸心靈契合是背道而馳。

邱垂正說，「我們認為任何的威嚇，我們絕對不接受，堅決捍衛國家主權與尊嚴，我們堅定維持台海和平與穩定的立場不會改變」，有任何爭議應透過溝通對話來化解分歧，這才是正途。

(中時)

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