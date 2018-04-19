爭議中完成交接 新教長重申各項指控「莫須有」

教育部長吳茂昆（見圖）指出自己僅曾提供台灣超導國際非正式諮詢，強調未接受中國科院的任何職務。（王英豪攝）

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旺報
、中時/

教育部長19日交接，由中研院士、東華大學前校長吳茂昆接任；不過上周辭職的前教育部長潘文忠並未現身，而是由代理不到一周的教育部政務次長姚立德負責交接，政務委員林萬億監交。會後吳茂昆回應媒體過去兩天許多指控都是「莫須有」，請大家去看他的聲明稿，「我講的都是事實。」

吳茂昆表示，上禮拜他帶著博士班同學、老師等在伊朗參加競賽，中間很意外接到行政院長賴清德電話，問他要不要來部裡服務，表示「希望找一個科學家，用實事求是的科學精神來關懷社會」。吳茂昆表示賴清德的說法跟他自己一向的思維非常契合，雖然一開始也覺得這個工作不是他來承擔，但獲得朋友鼓勵下，他周日完成競賽後當晚就回覆賴清德，表示首肯。

吳茂昆表示，前任部長任內推動一系列幼教公共化、十二年課綱等政策，部裡團隊已經打下很好基礎，他會和同仁繼續努力。回應外界質疑他不夠了解高教之外專業，吳茂昆引用一篇科學雜誌文章，表示兩歲小孩就有很好認知，剛好他自己也有個兩歲孫子，了解到教育當然要從學前就開始，並創造一個最佳環境，讓孩子找到自己性向，適性成長；甚至包括高等教育除了培養專業能力，很大一部分也讓大家知道怎樣教育下一代。「大學教育有個很重要任務：除了培養專業能力，更重要是培養人格！我在東華的時候常跟學生講，大學4年是為了未來60年做準備，學會如何欣賞生活、欣賞周遭，是完整的人格培育。」

典禮後吳茂昆回應媒體詢問，表示管中閔人事案他還在了解中，「原則上我們很快就會處理，」第二次跨部會諮詢小組會在下周召開；至於管中閔赴大陸兼職案，吳茂昆僅表示「管先生有他的專業，這方面我還要去了解」，並重申自己跟中國沒有合作，沒有擔任教職或任何職務，「我是中研院士又是美國科學院士，中國對我很尊重，」去大陸都是去交流。

吳茂昆是美國休士頓大學物理博士，曾任美國阿拉巴馬州大學物理系教授、美國哥倫比亞大學應用物理系教授、國立清華大學材料科學中心主任、國科會主委及副主委、中研院物理研究所所長及國立東華大學校長。他最受人矚目的成就是1997年與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度的超導體釔鋇銅氧超導體，獲提名諾貝爾物理獎。

不過吳茂昆也是爭議人物。行政院於本周一傍晚六點宣布他為新任教長，不到一小時就有網友搜出他2015年曾經在北京清華大學舉辦講座，之後兩天又有立委陸續爆料他除了曾在多所大陸大學演講，還曾經在大陸生產軍用稀有金屬「西部超導」公司擔任技術顧問。為此過去兩天，吳茂昆還未上任就透過教育部發了三次聲明，也創下紀錄 。

(旺報)

今走馬上任 教長吳茂昆：會很快… 曾任職大陸超導顧問？吳茂昆坦承…

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