NBA》想挽回TT？卡戴珊讓女兒姓湯普生

2018年04月19日 09:51 中時電子報 盧品青

騎士隊崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)的事業恐陷入困境，他背著臨盆女友柯勒卡戴珊(Khloe Kardashian)去偷腥的醜事搞得他聲名狼籍，卡戴珊一家人都氣炸了，連騎士隊友、包括大哥詹姆斯(LeBron James)都不想挺他了。

柯勒卡戴珊當然很生氣，她在女兒出生前就猶豫是否要讓她從父姓，她的女兒究竟要叫「卡戴珊」還是「湯普生」。柯勒卡戴珊在苦思之後，決定還是把女兒登記為「真實湯普生」(True Thompson)。

其實柯勒卡戴珊自己很可能也不該叫做卡戴珊，外界盛傳她的母親曾多次出軌，她的生父並不是羅伯卡戴珊(Robert Kardashian)，而是美髮師羅丹(Alex Roldan)或是有名的OJ辛普森(O.J. Simpson)。羅伯卡戴珊是辛普森殺妻案的辯護律師，羅丹則是柯勒母親的美髮師。

依照美國大多數的州法令，孩子的姓由母親決定，也沒有規定一定要使用父母的姓，她女兒可以叫做真實歐巴馬或是真實川普。比如前湖人球員阿泰斯特(Ron Artest)改名換姓為「世界和平先生」(Metta World Peace)，並不會影響他的小孩。

柯勒卡戴珊這麼做可能是想挽回湯普生對孩子的愛，不過美國網民普遍覺得湯普生這樣的渣男不要也罷。「一個男人都不肯把他的姓給妳(結婚)，妳又何必要讓孩子跟著他姓。」「孩子應該跟著保母的姓，反正到時候也是丟給保母養。」「有確定生父是tt嗎，他的騎士隊友要不要來驗一下？」

(中時電子報)