以F-16取代 美空軍擬加速讓F-15C／D型退役？

美軍現役的F-15型戰機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

美國空軍時報（Air Force Times）報導，仍老當益壯的F-15鷹式戰機（F-15 Eagle fighters），有可能加速退役時間？美國空軍繼去年表態，擬讓麾下236架F-15C與D型戰機退役，最新消息指出，美軍有意加速在十年內，以F-16戰機（F-16 Fighting Falcons）機隊取代F-15戰機的角色。

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不過，負責戰略與後勤裝備事務、美國哈里斯空軍中將（Jerry Harris），先前向國會表示，「所有替代方案都仍在商議中，我們要優先考慮，替換與保持戰力之間能否維持平衡。我希望F-15戰機至少能值勤至2020年。」

美軍麾下現役F-16戰機。（圖/美國空軍）

由麥道（McDonnell Douglas）公司研製、目前由波音（Boeing）接手，沿襲先前F-4「幽靈」（F-4 Phantom II）與F-14「雄貓」戰機（F-14 "Tomcat" Fighter）的設計經驗，F-15戰機是美國與多個盟友的主要戰力之一。有單/雙座兩類，極速可達2.5馬赫、最多可搭載3個副油箱，最大航程約為3100浬。可掛載7,300公斤的武器，包含AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈，甚至是核子彈頭。

美國空軍F-35戰機準備起飛。（圖/洛克希德馬丁官網）

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款。新加坡目前共有60架C/D型戰機，和8架舊型的A/B型戰機。

美國空軍A-10攻擊機。（圖/美國空軍）

在F-35戰機（F-35 Lightning II）逐漸成型與投入服役後，其多功能的戰力角色，美國空軍期望她能同時兼備F-15、F-16與A-10攻擊機（A-10 Thunderbolt II）的複合型能力。但另一位中將邦齊（Arnold Bunch）則對國會表示，「我無法給出確切F-15機隊退役的時間表，但我能說，空軍會保留現有的F-15E型機隊，並使用2019年的國防預算對該機型升級。」

(中時電子報)

文章來源：The Air Force is still thinking about retiring the F-15 — and it could happen sooner than you think

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