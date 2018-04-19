被騙用非法醫材？李進良控徐薇丈夫江正明等人不起訴

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整型名醫李進良指控補教名師徐薇丈夫江正明投資的「羅比珍妮」醫材公司，違法從韓國引進未經衛福部核准的拉皮、隆鼻線材，高價賣給醫美診所，讓他被起訴，李事後喊冤，指自己是「被害人」，並向北檢指控江正明、已故總統蔣經國御醫姜必寧之女姜琤、公司員工陳佳慧、何沛璇4人涉嫌詐欺，但台北地檢署調查後，認為李進良知情，4人罪嫌不足，19日將江正明4人不起訴。

補教界名師徐薇丈夫江正明投資的羅比珍妮國際公司，疑自2012年起向南韓的「Medikan」公司引進未經衛生署核准的隆鼻線、拉皮線等醫療器材，並販售非法醫美線材，其中包含藝人小禎的老公整型名醫李進良等人，北檢去年依違反《藥事法》等罪陸續將江正明、羅比珍妮業務經理姜琤、李進良等人起訴。

但台北地院去年6月開庭，李進良不認罪，強調是在被騙情況下使用非法器材，「我也是受害人」，擬控告羅比珍妮。

庭訊中，李進良說，「羅比珍妮」是知名的醫療器材大廠，業務經理姜琤又是榮總副院長的妻子，醫界不少人都尊稱她是師母，使用本案這些醫材，都要付50萬學費到韓國受訓，且各大醫學會也有這些線材教學，他每次向「羅比珍妮」購買都有附發票、收據，還有藥證，不會認為是非法進口。

李進良還說，因為他完全認為這些線材是合法醫材，所以印象中確實未向衛福部查詢、確認本案線材是否合法進口，他不認為自己有過失犯罪，線材是在被騙情況下購進使用，他也是被害人。

李進良日前向北檢控告羅比珍妮負責人江正明、經理姜琤、員工陳佳慧、何沛璇4人涉嫌詐欺，但台北地檢署調查後，認為李進良知情，4人罪嫌不足，將4人不起訴。

(中時 )

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